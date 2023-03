Karin Leismann führt den SV Etelsen I zum Kreispokaltriumph

Das Team des SV Etelsen I, von links: Margret Hoopmann, Wettkampfleiter Thomas Wollmann, Karin Leismann, Heidrun Schäfer, Silke Eglins und Wolfgang Leismann. © roh

Daverden – Der SV Etelsen I sicherte sich den Kreispokal der Fachschaft Schießsport im KSB Verden.

Auf der Schießsportanlage des SV Daverden wurde der Endkampf um den A- und B Kreispokal in der Disziplin Luftgewehr sportliche Auflage (LG A) ausgetragen. Jeweils vier Mannschaften mit je fünf Sportschützen traten dabei zum Wettkampf an. Sie hatten sich zuvor in den Vorrunden im Ko-System dafür qualifiziert. Die Leitung des Wettkampfes lag in den Händen von Schießsportleiter Thomas Wollmann vom SV Daverden.

Beim A-Pokal traten der SV Etelsen I und II, der SV Baden und der SV Daverden an. Der erwartete Zweikampf zwischen Etelsen I und dem SV Baden blieb aus. Etelsen I mit Karin und Wolfgang Leismann, Heidrun Schäfer, Silke Eglins und Margret Hoopmann gewann überlegen den Kreispokal mit 1562,2 Ringen vor dem SV Baden mit Horst Heywinkel, Georg Schimanski, Heinz Hasch, Günter Windhorst und Heinz-Hermann Rosebrock und geschossenen 1546,4 Ringen.

Eine überragende Leistung zeigte erneut Karin Leismann (Etelsen) mit 317,9 Ringen. Das ergab einen Schnitt von 10,6! Mit dem Ergebnis wird man ohne weiteres Deutscher- oder Landesmeister. Günter Windhorst (Baden) brachte es auf 315,7 Ringe. Auf die Plätze drei und vier kamen der SV Etelsen II mit 1535,9 Ringe und der SV Daverden mit 1547,7 Ringe

Die Schützen des SV Achim triumphierten in der Besetzung Robert Bonin, Klaus Heckmann, Manfred Bauer, Heike Wimmer-Bonin und Iris Jentsch im B-Pokal. © roh

Den B-Pokal sicherte sich der SV Achim mit Robert Bonin, Klaus Heckmann, Manfred Bauer, Heike Wimmer-Bonin und Iris Jentsch. Die Achimer schossen 1547,7 Ringe. Auf die Plätze zwei bis vier kamen der SV Döhlbergen-Rieda mit 1525,7 Ringe, der SV Stedorf mit 1511,7 Ringe und der SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt (DiDoHo) mit 1511, 6 Ringe. Der SV Di-Do-Ho verpasste den dritten Platz um 0,1 Ring! Bester Schütze in der B Gruppe wurde mit 315,1 Ringen Bernhard Falldorf vom SV Stedorf vor Heike Wimmer-Bonin (Achim) mit 314,3 Ringe. roh