Karate-DM: Verdener Thang Nguyen überzeugt trotz verpasstem Bronze

Von: Christel Niemann

Auch mit dem vierten DM-Platz zufrieden: Thang Nguyen und Trainerin Ulrike Maaß von Bushido Verden. © privat

Für das Verdener Karatetalent Thang Nguyen geht es auf der Erfolgsleiter weiter. Der 18-Jährige kam bei der Deutschen Meisterschaft der Leistungsklasse (ab 21 Jahre) in der Gewichtsklasse bis 67 kg nach einer Niederlage im Bronze-Kampf auf den vierten Platz, womit er letztlich zufrieden war.

Verden - Optimal vorbereitet und begleitet von Trainerin Ulrike Maaß begeisterte der junge Mann bereits mit einem super Auftakt mit 8:0 sowohl seine Trainerin als auch die Kampfrichter und die zahlreichen Zuschauer. Auch danach, so Maaß, habe der junge Athlet sein Leistungsniveau gehalten, tolle Techniken gezeigt, einen enormen Kampfgeist an den Tag gelegt und seinen ersten Kampf ebenso deutlich wie verdient gewonnen.

In Runde zwei traf Nguyen dann auf ein anderes Kaliber: Tim Steiner, der bereits ein erfahrender Nationalkämpfer ist. Maaß: „In diesem Kampf kam Thang an seine Grenze und verlor.“ Da Steiner das Finale erreichte, kam Nguyen noch in die Trostrunde, wo er abermals auf einen älteren und erfahreneren Gegner traf, sodass er auch im Fight um Bronze unterlag.

„Schlussendlich sind sowohl Thang als auch ich doch zufrieden. Er hat für sein Alter sehr gut gekämpft, sich über weite Kampfphasen sehr gut behauptet. Die Kampfzeit verlängert sich in der Leistungsklasse und Kampfstil sowie Taktik verändern sich. Hier muss sich Thang noch neu einstellen und einiges lernen. Ich bin aber sicher, dass das klappen wird“, so Maaß.