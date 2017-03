Karate-Bundestrainer begeistert über 200 Sportler

ACHIM - Für einen Tag blickte die norddeutsche Karateszene auf den TSV Achim, denn der Verein hatte Bundestrainer Efthimios Karamitsos und über 200 Sportler aus mehreren Bundesländern zu Gast. Fünf Stunden Training und Gürtelprüfungen standen bei diesem Lehrgang auf dem Programm, der auch erfahrenen Karateka reichlich „Input“ gab.

Mit seinen rund 100 000 Mitgliedern ist der Deutsche Karate-Verband so groß, dass er zur Förderung des Breiten- und Spitzensports gleich drei Bundestrainer verpflichtet hat. Karamitsos (7. Dan) ist dabei das Aushängeschild und versteht es immer wieder, Erkenntnisse und Trainingsinhalte aus dem Leistungssport so aufzubereiten, dass weit über hundert Sportler diese Impulse zeitgleich üben können. Sogar Karate-Anfänger können die Persönlichkeit des Bundestrainers „erleben“ und anhand seines Trainingsangebots lernen. So auch beim Lehrgang in der Achimer Cato-Halle, bei dem die Karateka in zwei Leistungsstufen mehrere Übungseinheiten absolvieren konnten. Karamitsos verblüffte dabei die Karate-Gemeinde mit vermeintlich einfachen Anfängerbewegungen, die er zu komplexen Kombinationen verwandelte. Aus dem Kreis Verden waren Karateka aus den Vereinen in Achim, Dörverden, Thedinghausen und Kirchlinteln bei diesem Event aktiv dabei – eine erfreuliche Bilanz.

Für den reibungslosen Ablauf dieser Großveranstaltung sorgte ein Team um den neuen Karate-Spartenleiter Tobias Elfert. Rita Seebaldt, TSV-Übungsleiterin und lizensierte Prüferin, unterstützte den Bundestrainer bei der Abnahme der zusätzlich angebotenen Gürtelprüfungen – beide teilten sich die Prüfungen auf. Ihre erste Prüfung zum weißen Gürtel (9. Kyu) meisterten Frank Bernhardt und Wasim Abudib. „Gelb“ (8. Kyu) gab es für Eren Balkaya und die Prüfung zum Orangegurt (7. Kyu) bestanden Jannik Zey, Annett Lautsch, Corinna Jürgens und Maren Eggert. Die höchste Prüfung, die es im Bereich der Schülergrade geben kann, ist der 3. Braungurt (1. Kyu). Die Urkunde aus den Händen des Bundestrainer erhielten dabei die Achimer Thomas Kukys, Erina Meier, Wolfram Podien und Holger Wiegand. Die nächste Prüfung wäre für diese TSV-Karateka bereits der schwarze Gürtel, doch bis dahin heißt es erst einmal weiter trainieren.