Karaca: „Nurkovic ist unser Königstransfer“

Achim - Der 1. FC Rot-Weiß Achim verstärkt sich weiter, um im zweiten Versuch die angestrebte Bezirksliga-Rückkehr zu schaffen. Nachdem in der Schlussphase der abgelaufenen Saison bereits Can Teyyar von der JSG Achim/Uesen dazugestoßen war und mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machte, kann der sportliche Leiter Fikret Karaca nun drei weitere Neuzugänge vermelden.

„Mit Ovidiu-Catalin Varga bekommen wir einen torgefährlichen Stürmer dazu, der darüber hinaus aber auch gut auf der Zehn spielen kann“, so Karaca. Varga kommt vom FC Worpswede, wo er in der vergangenen Bezirksliga-Saison vier Tore erzielte. Dass der 24-jährige Rumäne aber noch mehr kann, zeigte er in der Serie 2015/2016, als ihm für Barisspor Osterholz in der Kreisliga 24 Tore gelangen. Die Verpflichtung Vargas wird mit Sicherheit auch seinem künftigen Sturmkollegen Faruk Senci gefallen, der mit 30 Treffern mit Abstand Torschützenkönig der Kreisliga wurde, aber in der Offensive bisweilen ein wenig auf sich allein gestellt war.

Als den Königstransfer bezeichnet Karaca den von Haris Nurkovic. Der erfahrene Innenverteidiger kommt von Kreisliga-Meister SVV Hülsen und weiß daher schon, wie man in die Bezirksliga aufsteigen kann. Nurkovic besticht durch seine Zweikampfstärke und sein Stellungsspiel. Das Trio komplettiert der erst 17-jährige Gentian Gjikolli von der A-Jugend des FSV Völkersen-Langwedel. Karaca: „Gentian ist ein großes Talent und bei uns für die Außenbahn vorgesehen“. Da die Leistungsträger gehalten werden konnten, sieht es stark danach aus, als könnten die von Carsten Huning trainierten Achimer auch in der kommenden Saison ganz oben mitmischen.

bd