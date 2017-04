Der Kapitän geht von Bord

Etelsen - Die Gerüchte um einen Wechsel von Oliver Warnke zum Fußball-Oberligisten Heeslinger SC – sie standen bereits seit einiger Zeit im Raum. Seit Dienstag herrscht nun endgültig Klarheit. „Olli wird uns definitiv verlassen. Sportlich tut uns das natürlich extrem weh“, gab André Koopmann, sportlicher Leiter des Landesligisten TSV Etelsen, zu verstehen. Neben Kapitän Warnke steht auch Jens Finger in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung. Mit Daniel Janssen vom TSV Uesen präsentierte Koopmann nach Nico Kiesewetter allerdings auch schon den zweiten Neuzugang.

„Damit sind unsere Planungen aber längst noch nicht abgeschlossen. Auch wenn wir derzeit auf einem guten Weg sind, da auch Thomas Schuldeis und Yannick Funck zugesagt haben. Damit gibt es aus dem aktuellen Kader nur noch zwei Fragezeichen“, vermochte Koopmann noch keinen Vollzug bei Pascal Kubiak und Bastian Reiners vermelden: „Beide studieren in Hannover und müssen daher schon einen großen Aufwand betreiben. Allerdings fühlen sie sich sehr wohl bei uns, sodass ich schon ein gutes Gefühl habe.“

Die Entscheidung Warnkes zur Rückkehr nach Heeslingen konnte Koopmann sportlich nachvollziehen: „Der Anreiz Oberliga ist sicher verlockend. Bei uns reißt das natürlich eine Lücke. Doch ich hoffe, dass wir sie so schnell wie möglich schließen können.“ Daher passt es gut ins Bild, dass mit Daniel Janssen ein Sechser geholt wurde. „Er ist ein groß gewachsener Spieler, der über ein gutes Passspiel verfügt. Im Training hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Gleichwohl dürfen wir nicht zu viel von Daniel erwarten, da der Sprung von der Kreisliga in die Landesliga schon ziemlich groß ist“, wollte Koopmann den 22-Jährigen nicht zu sehr unter Druck setzen.

Erst vor der Saison als Königstransfer zu seinem Heimatverein aus Heeslingen zurückgekehrt, hat sich Warnke nun zur Rolle rückwärts entschieden. „Ich habe André Koopmann und auch Trainer Dennis Offermann rechtzeitig über meine Absichten informiert. Somit kommt meine Entscheidung auch nicht überraschend. Ich möchte es sportlich eben noch einmal wissen. Daher bin ich ganz froh, dass mir Heeslingen diese Chance bietet. Zumal ich da noch etwas gut zu machen habe“, verwies der 23-Jährige auf seinen Abschied im vergangenen Sommer. Dass die Aufgabe im zweiten Anlauf nicht einfacher wird – dessen ist sich Warnke bewusst: „Damals bin ich als Stammspieler gegangen. Aktuell ist der Konkurrenzkampf aber deutlich größer geworden. Daher kann ich mir nie sicher sein, dass ich auch spiele.“

Dass der Wechsel zum Oberligisten Heeslingen auch einen deutlich höheren Aufwand mit sich bringt, ist für Oliver Warnke kein Problem. Zumal es durchaus eine Fahrgemeinschaft mit Egzon Prcani geben könnte. Der Stürmer hatte zwar bereits in Ottersberg zugesagt, nach einem Probetraining beim SC jedoch seine Wechselabsichten geäußert. „Egzon hat uns darüber in Kenntnis gesetzt. Allerdings ist noch keine Entscheidung gefallen. Wir sind aber durchaus gesprächsbereit“, erklärte Markus Bremermann, sportlicher Leiter des Landesligisten. Dass es dabei in den Gesprächen um eine Einigung im finanziellen Bereich gehen wird, dürfte auf der Hand liegen. Daher gilt es abzuwarten, wo die Schmerzgrenze beim Oberligisten liegt. J kc