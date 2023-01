Karate: Erst ein Kampfrichterentscheid stoppt Verdens Thang Nyguen

Überzeugten mit guten Leistungen beim Turnier in Nürburg: Die Karatekas des Bushido Verden. © Nie

Für den Karatenachwuchs des Bushido Verden dreht sich das Wettkampfkarussell bereits: Zum Start ins neue Sportjahr hatte Trainerin Ulrike Maaß einige ihrer Schützlinge für das Rhein Shiai in Nürburg gemeldet, ein internationaler Wettkampf, mit über 1000 Startern aus aller Welt.

Verden – Gekämpft wurde in Nürburg nach dem Modus Round-Robin. Das heißt: die Teilnehmer einer Klasse werden in Gruppen unterteilt, die alle gegeneinander kämpfen. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe wiederum qualifizieren sich für die Zwischenrunde, wobei Siege und die Punktedifferenz zählen.

Für die Verdener wurde es ein gelungener Auftakt in die neue Saison. Thang Nyguen startete in der U21 -68kg und hat dort laut Maaß alle Kämpfe in der Vorrunde gegen Gegner aus Finnland, Luxemburg oder Deutschland souverän gewonnen. „Er hat einfach eine Vielfalt an Techniken angewandt und mir damit gezeigt, dass dieses Jahr bestimmt spannend und erfolgreich wird“, so Maaß. Im entscheidenden Duell zum Einzug ins Finale hieß es jedoch 0:0, sodass es zum Kampfrichterentscheid kam. Da hatte sein Gegner knapp das bessere Ende auf seiner Seite. Dennoch war Platz drei ein guter Einstieg ins neue Jahr. Holly Seebeck konnte in ihrer Klasse, U12, +36kg, den Pool gewinnen. Auch sie hat sehr konzentriert gekämpft und unter anderem gegen starke Gegnerinnen aus den Niederlanden deutlich gewonnen. Im Achtelfinale musste sie sich dann mit 1:2 geschlagen geben. Maaß: „Ich bin dennoch erstaunt, wie toll Holly gekämpft hat. Sie hat wirklich gute Leistungen gezeigt.“ Als spannend beschreibt die Bushido-Trainerin den Auftritt von Larus Reinecke in der Klasse U18 -68kg. Er habe sich zunächst gegen Gegner aus Polen und Deutschland durchsetzen können und sei erst im dritten Kampf von einem Belgier gestoppt worden, der zuvor sämtliche Kämpfe souverän mit 8:0 gewonnen hatte. „Die Begegnung war sehr spannend und ging 1:1 aus. Da der Belgier seinen Punkt als erster gemacht hatte, gewann er den Kampf und verhinderte für Larus den Einzug ins Viertelfinale. Das war sehr schade, da er eine beeindruckende Leistung gezeigt hat“, resümierte Maaß. Duc Dat Ngo, Maksim Strelkov, Manuel Reich, Tammo Hildebrand, Kirill und Maria Iwaschina und Kiran Deibele blieben indes ohne Platzierungen.

Auf Thang Nyguen und Larus Reinecke wartet Sonnabend, 21. Januar, die nächste sportliche Herausforderung. Begleitet von ihrer Trainerin nehmen sie an einem Turnier in Österreich teil. nie