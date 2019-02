Kampf nicht belohnt

Baden - Befreiungsschlag verpasst: Trotz einer überzeugenden Leistung musste sich Volleyball-Zweitligist TV Baden am Ende doch mit 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 22:25) beim VC Bitterfeld-Wolfen geschlagen geben. Damit rangiert das Team von Fabio Bartolone auch weiterhin auf einem Abstiegsplatz und muss künftig für die eine oder andere Überraschung sorgen, wenn der drohende Gang in die 3. Liga vermieden werden soll.

Dessen ist sich auch Bartolone bewusst. „Natürlich müssen wir ab sofort dann auch mal einen Favoriten schlagen und zudem darauf hoffen, dass vor uns platzierten Teams keine weiteren Punkte holen. Aber wenn wir weiterhin so auftreten, wie wir es in Bitterfeld getan haben, bin ich ganz optimistisch“, attestierte Badens Trainer seiner Mannschaft trotz der Niederlage eine gute Leistung. Schließlich waren alle Sätze hart umkämpft. Das galt besonders für den dritten Durchgang. „Da gab es in der entscheidenden Phase einen Ball, der laut der Schiedsrichter denkbar knapp drin war, während unser Ball um einen Millimeter im Aus landete. Wir waren also auch in diesem Spiel wieder ganz nah dran - wie eigentlich ja fast immer in dieser Saison“, verwies Bartolone auf das 23:25 zum 1:2-Rückstand. Dennoch ließen seine Spieler die Köpfe nicht hängen, sondern stemmten sich gegen die in Bestbesetzung angetretenen Gastgeber mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage. Am Ende sollte es aber nicht reichen, ging auch der vierte Durchgang knapp mit 25:22 an die Gastgeber. Bartolone: „In entscheidenden Phasen hat sich dann die größere Erfahrung von Bitterfeld bezahlt gemacht. Aber das ist dann eben das Los einer jungen Mannschaft. Doch ich bin überzeugt, dass wir noch Punkte holen!“ kc