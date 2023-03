Fischerhudes Kalteis: „Sind stark genug für nächsten Dreier“

Von: Frank von Staden

Optimistisch: Vitalij Kalteis. © Staden, Frank von

Gelingt dem TSV Fischerhude-Quelkhorn am Mittwochabend (20 Uhr) der nächste kleine Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga? Geht es nach den Hausherren, soll nach dem 3:1 zuletzt über die Landesliga-Reserve des FC Verden 04 nun der nächste Heimdreier gegen den TV Sottrum her.

Fischerhude – Allerdings hängen auch in dieser Partie die Trauben einmal mehr recht hoch für die Gastgeber, die mit einem Sieg nach langer Zeit wieder die Abstiegsränge – zumindest bis zum kommenden Wochenende – verlassen könnten. Dass die Partie dann buchstäblich ins Wasser fallen könnte, glaubt Fischerhudes Coach Vitalij Kalteis nicht: „Derzeit sieht der Platz in Quelkhorn gut aus. Wir wollen das Spiel unbedingt durchziehen!“ Personell allerdings drückt etwas der Schuh. Jan Schröder (5. Gelbe) sowie Joost Wilkens (muskulär) fallen aus, hinter Henning Wiechmann (Dienst) und Lukas Klapp (Weisheitszähne gezogen) stehen Fragezeichen. Kalteis: „Dennoch sind wir stark genug, um uns auch gegen Sottrum zu behaupten!“