TSV Fischerhude-Quelkhorn verpflichtet Trainer Vitalij Kalteis

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sein Trainerstuhl steht jetzt beim TSV Fischerhude-Quelkhorn: Vitalij Kalteis, bis Oktober noch Coach beim Rotenburger Kreisligisten FSV Hesedorf/Nartum, übernimmt den Fußball-Bezirksligisten von der Wümme. © Freese

Die Suche nach dem neuen Trainer ist beendet: Vitalij Kalteis übernimmt ab sofort beim abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten TSV Fischerhude-Quelkhorn und tritt somit die Nachfolge des Interimsduos Stefan Horeis/Jan Blanken an.

Fischerhude – „Ich freue mich richtig auf die Aufgabe. Mannschaft, Vorstand und wir haben alle zusammen das Ziel, in der Bezirksliga zu bleiben“, zeigte sich der 40-Jährige am Mittwoch auf Nachfrage dieser Zeitung hoch motiviert.

Kalteis kommt mit heißem Herzen – auf diesen Nenner ist die Zusammenarbeit zu bringen. Wobei der Mann, der bis Oktober drei Jahre lang den Rotenburger Kreisligisten FSV Hesedorf/Nartum unter seinen Fittichen gehabt hat, bewusst die „Wir-Form“ wählt: Denn in Patrick Klee (37) bringt er einen Co-Trainer mit, dem er absolut vertraut: „Sicher habe ich zur Not das letzte Wort, aber Patrick und ich ergänzen uns sehr gut. Seine Vorstellungen haben schon ein großes Gewicht.“

Julian Kallhardt: „Er ist Feuer und Flamme“

Eine Lösung, mit der sich Julian Kallhardt, Fußball-Boss beim Verein von der Wümme, überaus zufrieden zeigt: „Vitalij ist Feuer und Flamme. Wir haben große Hoffnung, dass er genauso wie Stefan Horeis und Jan Blanken die junge Mannschaft begeistern und das Potenzial herauskitzeln kann. Denn das ist absolut vorhanden, um das rettende Ufer noch zu erreichen. Das haben die vier Punkte aus den letzten drei Spielen bewiesen.“

Beide Seiten haben darauf verzichtet, die Zusammenarbeit zeitlich zu begrenzen, „denn wir hoffen schon, dass es ein langfristiges Projekt wird“, wie Kallhardt betont. Froh ist der Spartenleiter auch, dass das Gespann Horeis/Blanken weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen wird. Dass sich die Führungsetage durchaus Zeit bei der Suche gelassen hat, ist für Fischerhudes Fußball-Boss eine logische Angelegenheit: „Erst mal wollten wie die Spiele bis zur Winterpause beenden. Jetzt können Vitalij und Patrick frisch anfangen und die Mannschaft richtig kennenlernen.“

Für Kallhardt ist Kalteis kein Unbekannter: „Wir als Vorstand pflegen natürlich Kontakte, haben sofort mitbekommen, dass Vitalij frei ist, und uns mit ihm beschäftig. Schnell wurde er dabei Kandidat Nummer eins.“ Da diese Personalie absolute Priorität genoss, werden Zukunfts-Gespräche mit Spielern in den nächsten Wochen folgen. Da sah Kallhardt ohnehin keine Probleme: „Der Kader ist gut!“

Kalteis muss zunächst Team kennenlernen

Apropos Gespräche mit den Akteuren – die sind für den in Gyhum wohnenden Kalteis enorm wichtig. „Schließlich müssen wir sie alle und ihre Qualitäten kennenlernen. Erst dann können wir sagen, in welche Richtung es taktisch gehen wird. Umgekehrt wäre es für mich der falsche Weg“, spielt das spätere System beim neuen Trainer zunächst eine untergeordnete Rolle.

Wobei die Findung dadurch erschwert wurde, dass die beiden zur Beobachtung vorgesehenen Dezember-Punktspiele ausgefallen sind. Zweimal kreuzte Kalteis als FSV-Coach nur in Testpartien die Klingen mit Fischerhude-Quelkhorn: „Da fehlen mir natürlich viele Sachen. Auch deshalb brauchen wir das Feedback aus Mannschaft und Vorstand, um den richtige Richtung einschlagen zu können.“

Wir werden sicherlich Bewährtes lassen und nicht alles auf den Kopf stellen.

Klar ist auch, dass Führungsspieler wie Kapitän Kevin Sammann oder Jan Schröder gehört werden – aber nicht nur sie: „Jeder kann sich einbringen. Denn auch diejenigen, die bisher vielleicht im Schatten standen, sollen zu ihrem Recht kommen.“ Was allerdings nicht heißen soll, dass der als Bereichsleiter für Zulieferer bei einem Bremer Automobil-Konzern beschäftige Kalteis als großer Reformer antritt: „Wir werden sicherlich Bewährtes lassen und nicht alles auf den Kopf stellen.“

Bis der Trainingsplan steht, erlebt der Gyhumer also eine äußerst intensive Zeit beim TSV – und betritt praktisch Neuland, weil er bisher als Trainer in Sottrum und Hesedorf/Nartum nur die Kreisliga Rotenburg beackerte: „Sicher habe ich einige Bezirksliga-Spiele gesehen, aber es wird tatsächlich eine neue Geschichte für mich. Das macht den Reiz der Aufgabe auch ein bisschen aus. Und ich sehe, dass ich gebraucht werde. So wird auf beiden Seiten viel resettet und wir verfolgen gemeinsam das Ziel Klassenerhalt. Mit reichlich Optimismus, mit viel Freude.“

Als RSV-Spieler in der Oberliga

Höhere Klassen hat der in der Jugend des Rotenburger SV groß gewordene Spieler Kalteis auf dem Feld erlebt. Er schnürte mit dem RSV in der Oberliga, mit dem TSV Neuenkirchen in der Landesliga die Stiefel. Als mit 24 der Beruf mehr und mehr Zeit einforderte, ging es mit Scheeßel in der Kreisliga und mit Sottrum in der Bezirksliga weiter. Genau dort – in der Bezirksliga – möchte Vitalij Kalteis nun als Coach mit dem TSV Fischerhude-Quelkhorn erfolgreich sein.