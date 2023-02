Fischerhudes Kalteis: Er will was Zählbares gegen Bassen holen

Von: Frank von Staden

Vitalij Kalteis © Privat

Während der TSV Fischerhude-Quelkhorn mit einer Niederlage nach der Winterpause in die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga starten musste, legt der TSV Bassen am Sonntag quasi einen Kaltstart in diesem anstehenden Derby hin.

Fischerhude/Bassen – „Wir wollen jetzt endlich etwas Zählbares in den Händen halten! Dafür müssen wir den Kopf freibekommen und von Beginn an hellwach sein“, sagt da Fischerhudes Coach Vitalij Kalteis, der hinter Justin Sammann (dicker Knöchel) weiterhin ein großes Fragezeichen setzen muss.

Die Gäste aus Bassen sind indes froh, dass sie endlich den Oytener Kunstrasenplatz verlassen können. „Wir sind richtig gut durch den Winter gekommen. Einzig Jonah Schnakenberg konnte bisher nur sehr dosiert trainieren. Ansonsten können wir personell aus dem Vollen schöpfen. Fischerhude befindet sich in Schieflage, da wollen wir nicht diejenigen sein, die den Gegner wieder aufrichtet“, gibt sich da Bassens Co-Trainer Kai Wessel selbstbewusst.