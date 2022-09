TBU: Aykut Kaldirici sieht eine vogelwilde erste Hälfte

Von: Björn Drinkmann

In dieser Szene scheitert Badens Erdan Yüksel noch an Uesens Torhüter Tim Silling. Doch in der 57. Minute war Badens Mittelstürmer dann doch zur Stelle. © Hägermann

Durch ein 3:3 beim TB Uphusen II verteidigte der TSV Thedinghausen die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga. Keine Veränderungen auch im Tabellenkeller. Sowohl der TV Oyten II als auch der SVV Hülsen II warten weiterhin auf den ersten Punktegwinn.

Verden – TSV Dörverden - SVV Hülsen II 2:0 (0:0). Es bleibt dabei: Der Aufsteiger aus Hülsen zeigt zwar eine gute erste Hälfte, doch am Ende setzt es bis dato immer eine Niederlage. In einem intensiven Derby hatten die Gäste allerdings Glück, dass Lennart Troue (2) und auch Yannik Bögelsack beste Möglichkeiten für Dörverden ausließen. Auf der anderen Seite hatten sie durch den abgefälschten Schuss von Ahmet Leilo ebenfalls eine sehr gute Torchance, die Peer Geier, Torhüter der Gastgeber, jedoch entschärfte. In der zweiten Hälfte dauerte es bis zur 75. Minute, ehe Pascal Deke nach einer Ecke von Feyzi Gören erfolgreich war – 1:0. In der Nachspielzeit war es Jan-Luca Meineke, der einen Zweikampf im Mittelfeld gewann, den Ball in die Gasse auf Gören spielte und der mit dem 2:0 (90.+5) für die Entscheidung sorgte. „Es war sicher kein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Aber wir haben uns die drei Punkte erkämpft. Nur das zählt“, war Dörverdens Nils Pohlner zufrieden.

Nur Erdal Yüksel trifft für den SV Baden beim 1:4 gegen Uesen

TB Uphusen II - TSV Thedinghausen 3:3 (3:3). Nach einer vogelwilden ersten Hälfte gab es am Ende ein leistungsgerechtes Remis. Maxim Schaf hatte die Gäste mit einem wunderschönen unhaltbaren Schuss aus über 20 Metern in Führung gebracht (7.). Nicht unhaltbar war dagegen der Ausgleich durch Spielertrainer Aykut Kaldirci. Dessen harmloser Schuss aus 25 Metern flutschte Thedinghausens Pascal Schreiber durch die Finger (13.). Die Keeper blieben weiter im Mittelpunkt. Beim 1:2 (16.) durch den Knietreffer von Luca-Fabio Bormann blieb Uphusens Fabian Wild auf der Linie kleben. Die Antwort des TBU ließ aber nicht lange auf sich warten, denn nach einem Konter glich Kamil Robak zum 2:2 (19.) aus. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Kaldirici in der 28. Minute sogar für die Führung. Aber noch vor der Pause glich Hendrik Günther, laut Kaldirici aus klar abseitsverdächtiger Position, zum 3:3 (43.) aus. In der zweiten Hälfte wurde das eigentlich faire Spiel etwas nickeliger und es hagelte einige gelbe Karten wegen Meckerns. Chancen zum Sieg gab es auf beiden Seiten. Aus Uphuser Sicht vergaben diese Michael Maul und Mehmet Alkan. „Da wir mit einigen kurzfristigen Ausfällen zu kämpfen hatten, können wir mit dem Punkt gut leben“, bilanzierte Kaldirici.

SV Baden - TSV Uesen 1:4 (1:1). Auch wenn Tim Schwentke insgeheim auf einen Sieg gehofft hatte, machte er seinem Team keinen großen Vorwurf. „Wir waren gerade in der zweiten Hälfte am Drücker und hätten die Partie durchaus drehen können“, befand Badens Trainer. Allerdings waren die Gäste in Durchgang eins klar überlegen und Schwentke konnte sich bei Christoph Blömer bedanken, dass es nur mit einem 0:1 in die Pause ging. Lediglich beim Kopfball von Alexander Blank (28.) war Badens Torhüter machtlos. In der zweiten Hälfte machte Schwentke Platz für Enes Yilmaz und der leitete direkt den Ausgleich ein. Sein Pass landete bei Rocat Undav. Dessen Schuss konnte Uesens Keeper Tim Silling zwar parieren, doch gegen den Nachschuss von Erdal Yüksel war er machtlos – 1:1 (57.). Danach vergaben die Badener einige Chancen und wurden dafür bestraft. Zunächst profitierte Fabio Dörre davon, dass Blömer einen Schuss nur nach vorne abwehren konnte und staubte ab – 1:2 (66.). Dann traf Jannik Janssen mit Hilfe des Innenpfostens (70.). Den Schlusspunkt setzte Luca Becker per Strafstoß (86.) zum 4:1-Endstand.

Brunsbrocks Nils Vierkant sieht einen verdienten Sieg seiner Elf

TSV Brunsbrock - FSV Langwedel-Völkersen 2:0 (1:0). Einen verdienten Erfolg sah Nils Vierkant. „Vor allem in der ersten Stunde waren wir das klar bessere Team“, erklärte Brunsbrocks Trainer. Dennoch mussten die Gastgeber lange auf die Führung warten. Erst in der 42. Minute traf Noah Kruse mit einem schönen Schlenzer über FSV-Torhüter Milan Örenc zum 1:0. „Wie er das genau gemacht hat, kann ich mir auch nicht erklären“, freute sich Vierkant. Weitere Möglichkeiten vergaben Juri Hestermann und Frode Tomhave, der nach einer Ecke nur die Latte traf. Auf der anderen Seite vergab Jan-Luca Rohlfs die große Chance zum Ausgleich. Dank einer guten Defensive ließen die Roten Teufel nicht mehr viel zu und in der Nachspielzeit (90.+2) markierte Tom Voßhardt den Treffer zum 2:0-Endstand.

SV Hönisch - TSV Lohberg 2:0 (1:0). Eine hervorragende Leistung attestierte Waldemar Kammer seiner Mannschaft. „Wir haben über 90 Minuten keine Chance aus dem Spiel heraus zugelassen. Gefährlich war Lohberg lediglich bei Freistößen“, lobte der Trainer des SV Hönisch. Dabei konnte er schon nach einer Spielminute jubeln, da Ernes Kurpejovic nach einem Einwurf von Wladislaw Legostaev sehr schnell schaltete und Lohbergs Keeper Torben Nordorp beim vom Christoph Gerdes abgefälschten Schuss keine Abwehrmöglichkeit hatte. Ansonsten blieben Torgelegenheiten auf beiden Seiten Mangelware. „Es war sicher kein wirklich schönes Spiel“, befand Kammer. Hönisch verwaltete das Ergebnis geschickt und setzte den Schlusspunkt kurz vor Schluss, als der eingewechselte Uwe Menser einen geschickten Steckpass auf Legostaev spielte und der Nodorp mit seinem Schuss ins lange Eck zum 2:0 (90.+1) keine Chance ließ.

TV Oyten II mit dem 0:5 noch gut bedient

TSV Achim - TV Oyten II 5:0 (3:0). Einen hoch verdienten Sieg feierte die Elf von Sven Zavelberg. Den Torreigen eröffnete Marc Lubisch dank freundlicher Mithilfe von Oytens Torhüter Fabian Schöpfer – 1:0 (11.). Nach einer guten halben Stunde erhöhte Lubisch mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 (32.). Für den 3:0-Pausenstand (37.) zeichnete Fabian Schmidt, der die halbe Oytener Hintermannschaft mit einem Solo düpierte, verantwortlich. Den vierten Treffer verpasste Patrick Ehrhardt, der einen Strafstoß an die Latte setzte. Besser machte es sein Bruder Florian, der nach einem Alleingang auf 4:0 (47.) stellte. Den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand (71.) setzte Lewin Peno. „Ich denke, dass die Oytener mit dem Ergebnis noch gut bedient sind. Denn sie hatten über 90 Minuten keinen wirklichen Torabschluss“, bilanzierte Zavelberg. bdr