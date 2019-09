Kaldirici knackt „blöde“ Bassener

So leicht ging das in dieser Szene: Aykut Kaldirici (am Ball) schob mal eben Bassens Justin Hülsmann weg. Der Stürmer drehte am Mittwochabend im Bezirksliga-Derby per Doppelpack den 0:1-Rückstand in einen verdienten 2:1-Sieg für den TSV Achim um. Foto: Hägermann