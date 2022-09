Bassens Kai Wessel sieht einen verdienten 4:2-Erfolg

+ © vst Musste vorzeitig verletzt vom Platz: Bassens Kapitän Mark Moffat. © vst

Bassen – Kräftig durchatmen heißt es bei Fußball-Bezirksligist TSV Bassen: Im Kellerduell bei der TuSG Ritterhude feierte das Team von Co-Trainer Kai Wessel beim 4:2 (2:2) den zweiten Saisonsieg.

„Wir haben hoch verdient gewonnen. Letztlich haben wir über die 90 Minuten defensiv und offensiv nicht vermissen lassen. Daher hatte ich auch immer das Gefühl, dass bei uns etwas gehen wird“, lobte Wessel. Gleichwohl zollte er auch den Gastgebern seinen Respekt. „Beide Teams gehören von ihren Anlagen definitiv nicht da unten rein.“ Bereits in der dritten Minute hatte Mark Moffat die Gäste in Führung gebracht. Nach einer Ecke war Bassens Kapitän völlig blank am zweiten Pfosten und traf zum 0:1. Die Freude war jedoch nur von kurzer Dauer, da Ritterhude binnen vier Minuten jeweils nach Eckball erfolgreich war. Zunächst erzielte Hilko Christian Kaum das 1:1 (10.), ehe Philipp Jim Brouwer zum 2:1 (14.) nachlegte. Doch noch vor der Pause glich Marcel Meyer nach einer schönen Seitenverlagerung zum 2:2 (36.) aus. Nach dem Wechsel dauerte es bis zur 77. Minute, ehe sich die Bassener Überlegenheit auch im Ergebnis widerspiegelte. Nach Foul an Moffat verwandelte Heiko Budelmann den fälligen Strafstoß sicher zum 3:2. Allerdings musste Moffat verletzt ausgewechselt werden. Wessel: „Das sah nicht gut aus. Mark hatte drei blutige Punkte vom Stollen seines Gegenspielers im Fuß, der extrem dick geworden ist. Ich hoffe, dass nichts Schlimmeres ist.“ In der 84. Minute der nächste Strafstoß, als Thomas Baumann von Ritterhudes Keeper von den Beinen geholt wurde. Der Gefoulte trat selber an und traf zum 4:2-Endstand. kc