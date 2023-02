Kai Freese sieht einen Arbeitssieg – 30:22

Von: Kai Caspers

Achtfache Torschützin beim 30:22-Erfolg über Dinklage: Oytens Pia Franke. © büttner

Pflichtaufgabe erfüllt: Im Heimspiel gegen Schlusslicht TV Dinklage behaupteten sich die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires mit 30:22 (17:12).

Oyten – Allerdings hatten die Gastgeberinnen mehr Mühe als erwartet. Daher sprach Trainer Kai Freese auch von einem reinen Arbeitssieg: „Wir haben es dem Gegner teilweise viel zu einfach gemacht. Auch die Anzahl der Fehlwürfe war mir viel zu hoch.“ Zumindest in den ersten acht Minuten hatte es nach einem völlig entspannten Nachmittag für Freese ausgesehen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Vampires nach einem Treffer von Pia Franke mit 5:0. In der Folge schlichen sich jedoch vermehrt technische Fehler ins Spiel des TVO ein. „Auch in der Deckung waren wieder nicht griffig genug und haben Dinklage zu oft zu einfachen Würfen kommen lassen“, erklärte Freese. Dinklage wusste das zu nutzen und kam nicht nur zum 6:6 (15.), sondern ging beim 9:8 (19.) sogar erstmals in Führung. In den letzten sieben Minuten der ersten Hälfte wussten sich die TVO-Damen jedoch wieder zu steigern und legten zur Pause ein 17:12 vor.

„In der Kabine habe ich dann eine deutliche Ansage gemacht. Die hat ihre Wirkung dann auch nicht verfehlt“, notierte Freese nach dem Wechsel eine deutlich verbesserte Deckungsarbeit. Da die sich bietenden Chancen jedoch nicht genutzt wurden, verkürzte Dinklage auf 19:20 (44.). Erst danach setzten sich die Vampires durch einen 5:0-Lauf vorentscheidend ab – 25:19 (50.).

TV Oyten Vampires: Hohaus, Newbern, Land - Prütt, Wolf (5), Meyer (2), Schmelz, Franke (8/2), Woltemade (4), Seidel (3), Kennerth (3/1), Janssens (3), Johannesmann (2). kc