Oytens Trainer Kai Freese nimmt die Favoritenrolle an

Von: Kai Caspers

Ihr Einsatz ist fraglich: Oytens Kathleen Hertes. © häg

Als klarer Favorit gehen die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires ins Derby gegen den SV Werder Bremen II (So., 15 Uhr). Daran lässt Kai Freese keine Zweifel. „Wir geben auf alle Fälle volle Pulle und wollen mit einem Sieg natürlich oben dranbleiben.“

Oyten – Allerdings ist auch Oytens Trainer nicht verborgen geblieben, dass Werder sieben der bisherigen neun Punkte in den letzten fünf Spielen geholt hat. „Die Mannschaft wurde zuletzt von Mathilda Häberle und Chiara Thorn aus dem Bundesligateam verstärkt. Das dürfte dieses Mal jedoch nicht der Fall sein, da beide Teams parallel spielen“, rechnet Freese nicht mit Unterstützung. „Aber das hat uns auch nicht zu interessieren. Nein, wir müssen unser Spiel durchziehen. Da gilt es, sich vor allen Dingen in der Deckung zu steigern. Da kassieren wir einfach noch zu viele einfache Gegentore“, ärgert sich Freese. „Ich hatte gedacht, dass wir in der Entwicklung schon weiter sind.“ Nicht zur Verfügung steht Torhüterin Bryana Newbern (Rücken). Ob Lena Janssens und Kathleen Hertes zum Einsatz kommen, ist zudem fraglich. kc