Kai Freese erwartet ein hartes Stück Arbeit

Von: Kai Caspers

Teilen

Will gegen Hollenstedt nachlagen: Kai Freese. © häg

Mit jeder Menge Respekt blickt Kai Freese der Partie gegen den TuS Jahn Hollenstedt (So., 17 Uhr) entgegen. „Hollenstedt hat die ersten beiden Spiele gewonnen und verfügt über einen starken Kader. Daher erwarte ich die Truppe auch am Saisonende ziemlich weit oben“, erklärt der Trainer des Handball-Oberligisten TV Oyten.

Oyten – Geichwohl will Kai Freese natürlich die bis dato blütenweiße Weste wahren. Allerdings dürfte es die bislang größte Herausforderung für sein Team werden. „Hollenstedt verfügt über eine gute Spielanlage und bringt viel Tempo mit. Auch die Chancenverwertung konnte sich bislang sehen lassen. Daher müssen wir unsere Fehlerquote so gering wie möglich halten“, nimmt der TVO-Trainer seine Mannschaft in die Pflicht. Auch das eigene Tempospiel gilt es noch zu verbessern. Gleiches gilt für die Abschlussquote. „Da haben wir gegen Werder doch einiges liegengelassen“, sagt Freese. Verzichten müssen die Gastgeberinnen auch weiterhin auf Madita Woltemade. Auch Torhüterin Bryana Newbern (privat verhindert) fehlt. „Das ist schade, aber Fenja Hassing hat eine starke Vorbereitung gespielt und genießt mein volles Vertrauen“, sieht Oytens Trainer auf der Position keine Probleme auf sich zukommen. Als zweite Torhüterin stehen Theresa Beet und Carlotta Hohaus als Optionen zur Verfügung. kc