Kahler und Kokot die Garanten

Oyten - Von Björn Lakemann. Ein wahres Wellental durchlebte Handball-Drittligist TV Oyten am Sonntag beim schwer erkämpften 28:27 (15:14) über den TV Aldekerk 07. Damit erreichte das Team von Trainer Jörg Leyens den fünften Rang.

„Wir freuen uns heute Abend beim Blick auf die Tabelle. Doch was war das für ein Drama – der Glaube an den Sieg gab den Ausschlag zu unseren Gunsten“, resümierte ein erleichterter Erfolgscoach, der seinen Matchplan mit zwei Kreisläuferinnen als „gefährlich“ einstufte, aber letztlich alles richtig gemacht hatte.

Noch vor der Partie hatte Keeperin Bryana Newbern erkrankt absagen müssen. Doch ihr Team machte ihr das Zusehen leicht, Keeperkollegin Romina Kahler erwischte einen Glanztag. Nach Spielende hatte sie stolze 16 Paraden zu Buche stehen. Ihre Vorderleute machte alles richtig, bereits nach 204 Sekunden zog Aldekerks Trainerin Dagmara Kowalska die grüne Karte, um Oytens Lauf zu bremsen. Doch die mega-schnelle Lisa Bormann-Rajes flitzte bei ihren acht Buden allen davon. Kein Wunder, dass Denise Engelke nach Kahlers siebter Parade auf 9:3 (11.) stellte. Es deutete sich ein Debakel für den jetzt Rangsiebten an.

Ob Oytens Übungsleiter seinen Damen nach der fulminanten Auftaktphase eine Ruhepause geben wollte, bleibt sein Geheimnis. Die folgende Auszeit nach gut zwölf Minuten erwies sich als kontraproduktiv. Die Gäste kamen immer besser ins Spiel. Kein Wunder also, dass die Kowalska-Damen bis zur Pause auf 14:15 verkürzten.

Nach dem Wechsel dann der nächste Tiefschlag, als Aktivposten Denise Engelke bereits in der 32. Minute Rot sah: „Ich habe meine Gegenspielerin etwas geschubst. Man kann sicher Rot geben, muss es aber nicht.“ Bis zum 16:21 (43.), den sich Kahler selbst reinrührte, schien der Karton seine Wirkung nicht verfehlt zu haben. Doch insbesondere Linksaußen Lea Bertram, Anna-Lena Meyer in der Rückraum-Mitte und Jana Kokot sorgten noch für die Wende. Nach Kokots Doppelpack hieß es 22:22 (53.). Auch ein nochmaliger Rückstand brachte den TVO nicht mehr vom Kurs ab, spätestens nach Kokots 27:25 (59.) war der Sieg eingetütet. „Wir wussten, wie stark Aldekerk ist und dass wir den Sieg nicht im Vorbeigehen einfahren werden“, freute sich Leyens, der die Berg- und Talfahrt wohl noch einige Male in der Analyse durchleben wird.

TV Oyten: Kahler (16/1 Paraden), Boettcher (1/1); Meyer (1/1 Tore), Goldschmidt (3), Engelke (4/1), Bertram (3), Bormann-Rajes (8), Johannesmann, Webner, Otten, Kokot (6), Schulz, Meyer (2), Lange (1).