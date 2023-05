Galopp: Kadjar lässt Achimer Trainerin Martina Grünewald jubeln

Sieg auf dem letzten Meter: Kadjar unter Reiter Michael Cadeddu setzte sich in Langenhagen durch. © Wächter

Vor mehr als 20.000 Zuschauern konnte sich die Achimer Trainerin Martina Grünewald über einen grandiosen Saisoneinstand ihrer Stute Kadjar auf der Neuen Bult in Langenhagen bei Hannover freuen. Unter dem italienischen Jockey Miki Cadeddu sicherte sich die fünfjährige Stute, die aus der familieneigenen Zucht stammt, einen tollen Sieg in einem Wimpernschlagfinale.

Achim – Es war bereits der dritte Karrieretreffer für Kadjar, deren Mutter Kimbra Martina Grünewald schon trainiert hatte. „Es war schwer einzuschätzen, wo wir zu Beginn der Saison stehen. Umso mehr freue ich mich natürlich, mit einem Sieg in das neue Rennjahr zu starten. Kadjar wird jetzt in einer höheren Klasse antreten müssen“, freute sich Martina Grünewald nach dem Rennen.

Gemeinsam mit Reiter Miki Cadeddu bildet die Stute scheinbar ein unschlagbares Team, denn schon ihren ersten Lebenssieg hatte die Stute mit dem Italiener im Sattel erzielt, der vor seiner Karriere als Jockey in seiner Heimat als Schauspieler bekannt war.

Vovcenkos Amaana starke Vierte

Bärenstark war auch das Laufen von Pavel Vovcenkos Amaana, die im Großen Preis von Rossmann auf Listenebene an den Start ging. In der prominent besetzten Prüfung konnte sich die Stute aus dem Stall Calima unter Jockey Maxim Pecheur mit Platz vier wirklich achtbar aus der Affäre ziehen, denn sie traf auf Gegnerinnen, die eigens aus Frankreich angereist waren. So zum Beispiel die später zweitplatzierte Cantilena, die im Besitz von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum steht. Die auffällig schöne Schimmelstute verpasste ihre erste Blacktype-Platzierung damit nur knapp und zeigte, dass sie in diese Klasse gehört.

Auch die anderen Trainer aus dem Kreis Verden fuhren gute Platzierungen ein. So belegte Cheval Blanc aus dem Vovcenko-Stall in einem Ausgleich III über 1000 Meter einen guten zweiten Platz, während seine Trainingsgefährtin Vespasia in einem F-Rennen über 3050 Meter mit der am Stall beschäftigten Melina Ehm an Bord Dritte wurde.

Oliver Schnakenbergs Zenith wurde in einem Ausgleich IV über die Meile ebenfalls Dritter. Zuvor hatte sich Sweety für Pavel Vovcenko über einen dritten Platz im Ausgleich III gesichert. kk