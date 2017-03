Jutta Lenzig zweifache Norddeutsche Meisterin

Achim - Großer Erfolg für die Schwimmer des TSV Achim: Bei den Norddeutschen Mastersmeisterschaften in Lübeck sicherte sich Jutta Lenzig gleich zwei Titel.

Lenzig gewann in ihrer Altersklasse über die 50 Meter Brust nach 0:42,83 Minuten den Titel. Erfolgreich war die Achimerin zudem über die doppelte Distanz in einer Zeit von 1:36,07 Minuten. Martina Mörz startete über die 50 Meter Rücken und stieg nach 0:42,75 Minuten als Fünfte aus dem Wasser.

Bei den Männern lief es indes nicht ganz so rund. In einem starken Feld musste sich Kai Frerichs über die 50 Meter Schmetterling (0:32,10) am Ende mit dem sechsten Platz zufrieden geben. Die 50 Meter Freistil beendete Frerichs auf dem 13. Rang. Ebenfalls über die 50 Meter Freistil war Olaf Mülder am Start und landete mit seiner Zeit von 0:31,53 Minuten auf dem 16. Platz.

In den Staffeln bewiesen die Achimer einmal mehr Teamspirit. Die 4x50 Meter Freistil- und 4x50 Meter Lagenstaffel, vertreten durch Kai Frerichs, Jutta Lenzig, Martina Mörz und Olaf Mülder zeigten ganz deutlich, was für eine zusätzliche Motivation der Mannschaftswettkampf mit sich bringt. Beide Staffeln erkämpften sich letztlich einen Platz auf dem Podiumsplatz. Im Freistil reichte es für die Silbermedaille und die Lagenstaffel landete nach einer gelungenen Vorstellung auf dem sehr beachtlichen dritten Platz.