Justin Gericke – beim TBU der nächste Schritt

Uphusen - Fünfter Neuzugang für den TB Uphusen: In der kommenden Saison trägt Justin Gericke das Trikot des Fußball-Oberligisten. Der 20-jährige Innenverteidiger kommt vom TSV Achim an den Arenkamp.

„Wir hatten ihn schon vergangenen Sommer auf dem Zettel, da wollte er aber in Achim bleiben. Jetzt haben sich die Kontakte konkretisiert, Justin hat in Probetrainings überzeugt und bewiesen, dass er alles mitbringt. Er ist auf dem besten Weg, sich die Möglichkeit zu erarbeiten, in den 18er-Kader zu rutschen“, vergab Florian Warmer am Donnerstag schon mal erste Vorschusslorbeeren.

Der sportliche Leiter des TBU weiter: „Mit Interesse haben wir verfolgt, dass sich Justin in der abgelaufenen Saison einen Namen in der Kreisliga gemacht hat.“ Gericke war im Januar 2016 von der U19 des TSV Uesen, in der er als Zehner oder Sechser aufgetrumpft hatte, zum TSV Achim gestoßen. Dort rückte er dann ins Abwehrzentrum, wo nun beim TB Uphusen der nächste Schritt in Angriff genommen wird.

vde