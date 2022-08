Juri Hestermann teuflisch gut – TSV Brunsbrock 4:0

+ © Hägermann Legte das frühe 2:0 durch Joscha Friesacher vor: Etelsens Tim-Ole Wahl (rechts), der mit seinem Team zum Kreisliga-Start ein 3:1 über den SV Baden feierte. © Hägermann

Auftakt in die Fußball-Kreisliga – und der war gleich einmal torreich. Erster Tabellenführer ist dabei der TSV Bassen II nach einem 5:1-Heimerfolg über Aufsteiger SVV Hülsen II, eine überraschend deutliche 0:4-Heimniederlage indes musste der TSV Uesen gegen den TSV Brunsbrock einstecken. Auch der zweite Neuling TSV Lohberg startete beim 1:3 gegen den FSV Langwedel-Völkersen mit einer Pleite.

TV Oyten II - TSV Thedinghausen 2:4 (2:2). „In der ersten Hälfte waren wir mit Thedinghausen auf jeden Fall auf Augenhöhe“, war das 2:2 für TVO-Trainer Steffen Rathjen das gerechte Ergebnis. „Unsere beiden Treffer resultierten aus sehr gut herausgespielten Kontern“, freute er sich über den Doppelpack von Daniel Aritim (10./34.). Für die Gäste trafen Luca-Fabio Bormann (23.) und Soeren Hantke (38.). „Nach dem Wechsel waren die Gäste dann überlegen, zumal uns auch etwas die Puste ausgegangen ist. Nach dem Rückstand war die Partie endgültig gelaufen“, befand Rathjen nach dem 2:3 (64.) durch Tim Fahrenholz. Im Anschluss erzielte Torben Lange (78.) das 2:4.

Daniel Wiechert schießt TSV Bassen II an die Spitze

SV Hönisch - TB Uphusen II 3:2 (1:2). Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte feierten die Gastgeber letztlich einen verdienten Sieg. „Wir sind schwer in die Partie gekommen und hatten zunächst zu viele Ballverluste“, so Trainer Waldemar Kammer. Daher gingen die Gäste durch einen Freistoß von Aykut Kaldirici (7.) auch nicht unverdient in Führung. Zwar glich Wladislaw Legostaev per Kopfball zum 1:1 (37.) aus, doch quasi im Gegenzug traf Finn Grüpmeier zum 1:2 (40.). Nach dem Wechsel dauerte es bis zur 69. Minute, ehe Marvin Louis zum 2:2 ausglich. „Danach haben wir komplett die Kontrolle übernommen“, war das 3:2 (82.) durch Kai-Callem Kösling für Waldemar Kammer nur die logische Folge.

TSV Bassen II - SVV Hülsen II 5:1 (0:1). Eine Halbzeit lang schien es so, als sollte der Aufsteiger gleich einmal eine echte Überraschung landen können. „Da lief nicht viel bei uns. Wir waren zu weit weg von den Gegenspielern, haben Hülsen alle Räume gelassen“, urteilte Bassens Co-Trainer Dennis Dede, der den 0:1-Rückstand zur Pause durch Bela Thölke (21.) auch als verdient ansah. Wie verwandelt kamen die Hausherren aus der Kabine. Nach einer Systemumstellung und vor allem mehr Laufbereitschaft lief es. Mario Sonntag (53.), ein Eigentor von Hülsens Fabio Kluge und ein Tor von Sebastian Wrede brachte bis zur 65. Minute die Vorentscheidung. Daniel Wiechert schnürte in der Schlussphase noch einen Doppelpack (75./84.). Dede: „Der Sieg ist auch in der Höhe in Ordnung.“

TSV Achim braucht Eingewöhnungszeit beim 5:2

TSV Achim - TSV Dörverden 5:2 (4:2). „Wir haben doch kurz gebraucht, um uns wieder an die Spielweise in der Kreisliga zu gewöhnen. So war Dörverden in der Anfangsphase besser. Doch nach etwa 20 Minuten waren wir dann drin, das 0:1 war der Wachmacher für uns. Am Ende hätte der Sieg auch noch höher ausfallen müssen“, konstatierte Achims Trainer Sven Zavelberg, der bereits nach drei Minuten den Rückstand durch Fayzi Gören notieren musste. Bis zur Pause aber drehten die Hausherren dann die Partie zu ihren Gunsten. Fabian Schmidt (13.), Stefan Schönfeld (20.) sowie Marc Lubisch (25.) stellten auf 3:1, ehe Lennart Troue per Strafstoß noch einmal auf 2:3 (35.) verkürzen konnte. „Wie man nach einem normalen Pressschlag im 16er Elfer geben kann, ist mir wahrlich ein Rätsel“, schüttelte da Zavelberg den Kopf. Doch Max Brookmann stellte noch vor dem Halbzeitpfiff auf 4:2, ehe Theo Specker früh (58.) den Schlusspunkt in einem nun eher einseitigen Spiel setzte.

TSV Uesen - TSV Brunsbrock 0:4 (0:2). Mit geschlossener Leistung und einem überragenden dreifachen Torschützen Juri Hestermann gelang Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant ein Top-Punktspiel-Debüt. „Auch in der Höhe verdient, wir haben in Hälfte zwei trotz Unterzahl die taktischen Vorgaben eingehalten“, freute sich der Rote Teufel. Malte Postler (37.) hatte Gelb-Rot gesehen. Beim 1:0 für die Gäste guckte Hestermann Keeper Tim Silling regelrecht aus (28.). Sehenswert war das 2:0 (44.), als Paul Moje den Ball mit der Brust annahm, einmal klatschen ließ und per Sonntagsschuss vollendete. Der Drops war gelust, als Silling unbedrängt Hestermann in den Fuß spielte – 0:3 (50.). Den Schlusspunkt zum 0:4 setzte der Goalgetter per Kopf nach Kruse-Flanke (75.).

TSV Etelsen II beim 3:1 früh auf der Siegerstraße

TSV Lohberg - FSV Langwedel-Völkersen 1:3 (0:1). „Kein Zugriff im Mittelfeld, kein Mittel gegen die langen Bälle auf die schnelle Außen und unsere Chancen nicht verwertet“ – so begründete Lohberg-Coach Ricardo Seidel den Fehlstart. Hinzu kam, dass Felix Hellwinkel (17.) und Moritz Ackermann (81.) nach Fouls ausschieden. Das 0:1 (13.) durch Ole Richter muss Keeper Torben Nodorp auf seine Kappe nehmen, weil nicht aus dem Tor kam. Mit dem 0:2 (73.) war die Partie gelaufen, Jonah Hüneckes Schuss wollte Cederic Rosebrock von der Linie schlagen, traf aber ins eigene Tor. Justin Knop traf nach Konter zum 0:3 (90.+2), per Strafstoß nach Foul an Marvin Blome gelang Christoph Gerdes das 1:3 (90.+4).

TSV Etelsen II - SV Baden 3:1 (2:0). Einen verdienten Sieg sah Etelsens Coach Andy Wilkens: „In Hälfte eins ging unser Plan auf, wir waren bissig und haben den Ball gut laufen lassen. Danach fehlte ein wenig die Souveränität.“ Das 1:0 markierte Niklas Knüppel nach Friesacher-Querpass (5.), das 2:0 legte Joscha Friesacher schon vier Minuten später nach Tim-Ole Wahls Balleroberung drauf. Baden schwächte sich mit Rot gegen Zinedin Arslan selbst (45.). Wilkens: „Er hat Ron Meyer geschubst und dann gegen den Kopf getreten. Völlig unnötig.“ Die Entscheidung besorgte Nico Bochinski per Strafstoß nach Yüksel-Foul an Friesacher zum 3:0 (70.). Den SVB-Ehrentreffer markierte Erdal Yüksel (80.). Wilkens monierte noch einen Sprung von Enes Yilmaz in Sinan Topraks Kniekehle, der seiner Meinung nach mit Gelb zu milde bestraft wurde (85.). Eine starke Leistung attestierte er seinem Rechtsverteidiger Dominik Cohrs. vde/vst/kc