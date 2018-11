Junior Vikings – sie treten in die Fußstapfen der DM-Helden

Immer gut gelaunt dabei: Die Junior Vikings mit den Trainern Jonas Helfer (links, 2. von oben) und Ule Staiger (darunter) legten zwar alles andere als einen starken Start in der Floorball-Regionalliga hin – die U17 des TB Uphusen erhofft sich aber bald Erfolge. J Foto: Niebuhr

Uphusen - Man tritt den Floorball-Talenten der TB Uphusen Vikings vermutlich nicht zu nahe, wenn man behauptet, dass ihre Premiere ruhig etwas besser hätte laufen können. Zum ersten Mal spielte eine Uphuser Jugendmannschaft auf dem Großfeld mit fünf Feldspielern und einem Torwart, in Steinkirchen gab es für die Regionalliga-U17 gegen den TV Eiche Horn ein 2:10 und gegen die SG Mittelnkirchen/Stade ein 5:13.

Aber erstens gab es immerhin sieben Tore zu feiern – das historische erste gelang Urgestein Niklas Hartwig – und zweitens können die jungen Vikings mit Rückschlägen inzwischen sportlich umgehen. „Wir verlieren schon häufig“, sagt Trainer Frank Stürmann. „Aber die Mädchen und Jungs lassen die Köpfe nie hängen. Wir haben beim nächsten Mal wieder unseren Spaß.“

Das von Stürmann, Jonas Helfer und Ule Staiger trainierte Team ist die einzige Jugendmannschaft der Vikings, die im Nachwuchs einst ein deutschlandweites Renommee genossen. 2008 gewann die U17 um den heutigen Herren-Kapitän Sascha Richter sensationell Bronze bei der Deutschen Meisterschaft, zehn Jahre später hat Uphusen diese Altersstufe nun wieder besetzt. „Da sind auch heute einige sehr gute Spieler dabei“, sagt Stürmann, der 2008 selbst zu den Bronze-Helden gehörte.

Ähnliche bundesweite Großtaten werden in Zukunft schwer zu erreichen sein, dennoch ist man in Uphusen stolz auf seinen Nachwuchs, der niemals aufgibt und immer besser wird. Eine Handvoll Spieler ist seit der Gründung des Teams vor sieben Jahren dabei geblieben, 13 Talente stehen insgesamt im Kader. Torwart Finn Müller feierte als erster Spieler dieses Jahrgangs mit den Herren sein Debüt in der Regionalliga und im Floorball-Deutschland-Pokal gegen Bundesligist BAT Berlin. „Einsätze bei den Herren sind ein wichtiger Schritt, um sich weiter zu verbessern“, sagt Stürmann.

Er war lange Einzelkämpfer auf der Bank der Junior Vikings, inzwischen sind mit Helfer und Staiger die beiden jüngsten Spieler des Herrenkaders als Trainer dazugestoßen. Sie werden am 1. Dezember wieder mitfiebern, wenn Uphusen Heimspieltag hat.

Acht Teams sind in der Regionalliga dabei, darunter mit dem ETV Hamburg, Eiche Horn und der SG Seebergen/Lilienthal drei Nachwuchsmannschaften von Bundesligisten. Ein schweres Terrain, das die Vikings aber gar nicht anders haben wollen. „Wir können doch froh sein, hier im Norden so starke Teams zu haben“, sagt Stürmann. „Unsere Erfolge werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und auch wenn man verliert, kann man etwas mitnehmen.“ Eine Menge Spaß sowieso. J dn