Fehlerfrei zum Sieg in Luhmühlen

Julie Mynou Diederichsmeier triumphiert beim Turnier in Luhmühlen. © Wächter

Das internationale Turniergelände in Luhmühlen/Westergellersen war erneut Schauplatz eines mehrtägigen Springturniers, das mit Prüfungen bis zur schweren Klasse zu einem echten Osterhighlight avancierte.

Verden – Für den Kreis Verden sorgten mehrere Reiter und Reiterinnen für die Big Points. So zum Beispiel Julie Mynou Diederichsmeier, die für den RV Aller-Weser in einem S*-Springen siegte. Im Sattel von Quick and Fly, einer 12-jährigen Hannoveraner Stute von Quaid (MV Balou du Rouet), mit der sie schon mehrfach erfolgreich war, setzte sich Julie Mynou Diederichsmeier mit etwas mehr als einer Sekunde Vorsprung nach einer fehlerfreien Darbietung gegen mehr als 70 konkurrierende Paare durch. Am selben Tag gewann Nano Healy ein Springen auf M*-Niveau. Der junge Ire, der am Stall von Hilmar Meyer in Morsum tätig ist, konnte sich auf der 13-jährigen Oldenburger Stute Contendra (Contendro x MV Consens) über den Treffer in der ersten Abteilung dieses Springens freuen, an dem mehr als 150 Konkurrenten teilgenommen hatten. In Abteilung zwei belegte Healy mit Check up Platz drei, Hedda Roggenbuck (RV Aller-Weser) und Catwick wurden zweite in der vierten Abteilung. Ein weiteres M*-Springen ging an Linnea Heemsoth, die am vergangenen Wochenende zum ersten Mal auf diesem anspruchsvollen Level gesiegt hatte. Im Sattel von Larino, einem 12-jährigen Holsteiner Wallach von Larius (MV Candillo), gelang ihr dieses Kunststück erneut mit einem Vorsprung von mehr als fünf Sekunden.

Julie Mynou Diederichsmeier dominiert auf Quick and Fly

Vivien Hasenklever, die schon bei der VER-Dinale für einen Heimsieg gesorgt hatte, punktete im Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse L. Die junge Reiterin vom Verdener Schleppjagd-RV behauptete sich auf der neunjährigen Oldenburger Stute Chlo’e (Cinsey x MV Verdi) in einem stark besetzten Feld. Am nächsten Tag durfte Hasenklever erneut feiern, denn sie und Chlo’e entschieden auch das L*-Springen für sich. Die zweite Abteilung dieses Wettbewerbs ging an Hedda Roggenbuck und Charrera, eine siebenjährige Hannoveraner Stute von Chaman (MV Escudo). Im M**-Springen belegte Isalie Baumgart (RV Aller-Weser) auf ihrer Stute Hamburg Platz vier. Auf L-Level konnte sich Linnea Heemsoth mit Cascada Platz zwei sichern. Im A**-Springen gab es einen fünften Platz für Anna-Sophie Syring von der RG Klein Hollen, die auf Carry’s Milagro gestartet war. kk