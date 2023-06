Julie Mynou Diederichsmeier: DM-Bronze auf S***-Niveau

Teilen

Freude bei der DM in Balve: Julie Mynou Diederichsmeier vom RV Aller-Weser schnappte sich mit Quick and Fly Bronze auf S***-Niveau. Archiv © Wächter

DM-Bronze für Aller-Weser-Reiterin Julie Mynou Diederichsmeier in Balve und weitere erstklassige Ergebnisse für Cracks aus dem Kreis Verden auf anderen Plätzen: Das Wochenende wurde erfolgreich abgerundet.

Verden – Bei den Deutschen Meisterschaften im Springreiten in Balve war Julie Mynou Diederichsmeier äußerst erfolgreich: Die Reiterin des RV Aller-Weser durfte sich am Ende über Bronze freuen. Diese Medaille verdankte sie auch der 12-jährigen Hannoveraner Stute Quick and Fly (Quaid x MV Balou du Rouet), mit der sie unlängst auch das Championat in Redefin gewinnen konnte.

Im ersten Umlauf auf S***-Niveau hatte das Duo noch vier Fehlerpunkte hinnehmen müssen, die es aber in der zweiten Wertungsprüfung mit Platz zwei wieder ausgleichen konnte. Am Ende sprang dafür der Bronze-Rang heraus. Mit Choccoloca konnte sich Julie Mynou Diederichsmeier im Championat von Balve, einem S**-Springen mit Stechen, zudem noch Platz zehn sichern.

Nano Healy siegt weiter in Sottrum

Nano Healy avancierte in Sottrum mit vielen Siegen und Platzierungen zum erfolgreichsten Reiter des gesamten Turniers. Im Punktespringen der Klasse M** landete der Ire den nächsten Coup, denn dort siegte er mit Oak Grove’s Americana, einer 12-jährigen Stute von Aganix du Seigneur (MV Heartbreaker), mit der er bereits international für Irland gestartet war. Diesen Sieg musste sich Nano Healy allerdings mit Hilmar Meyer teilen, an dessen Stall er tätig ist, denn der Morsumer war mit der siebenjährigen Holsteiner Stute Cocobeach (Christian x MV Cassini) ebenfalls sehr erfolgreich unterwegs. Der vierte Platz ging an Verena Reimann vom RV Aller-Weser, die mit Frieda gestartet war.

Einen Verdener Doppelsieg gab es auch in der zweiten Abteilung dieses Wettbewerbs, denn hier setzten sich Brianne Beerbaum und Que Beau, ein 10-jährigen Westfale von Quick Star (MV Quidam de Revel) gegen Stephan Dubsky und Porto Cristo durch. Der Aller-Weser-Reiter konnte sich mit seinem zweiten Pferd Pedro aber zusätzlich Platz drei schnappen. Vereinskollegin Kimberly Yu-Cheng Liu belegte auf Noble Boy Platz vier.

Laura Hellwinkel in Hauptdressur Dritte

Im S*-Springen mit Siegerrunde verpassten Nano Healy und Stak Cornet den nächsten Big Point nur ganz knapp und belegten Platz zwei. Im Stilspringen der Klasse L konnte sich Charlie Yu-Cheng Liu vom RV Aller-Weser mit Quatja über Platz zwei freuen. Schwester Kimberly Yu-Cheng Liu wurde mit Nino Ice Vierte.

Das Hauptereignis auf dem Dressurplatz war die Dressurprüfung der Klasse S*, in der Laura Hellwinkel vom PSG Barnstedt an der Aller auf Fürstin Garcia einen starken dritten Platz erreichte. In der A**-Dressur erreichten Dr. Annekatrin Schwanstecher und Divali für den RV Graf von Schmettow Platz drei. Der Nachwuchs war ebenfalls erfolgreich, denn Pia Roick und Liscadia gewannen für den RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverden einen Reiterwettbewerb.

Linnea Heemsoth setzt Serie fort

In Bargstedt setzte Linnea Heemsoth ihre Erfolgsserie fort, denn die junge Alle-Weser-Reiterin gewann mit ihrem 12-jährigen Holsteiner Larino (Larius x MV Candillo) ein M*-Springen. Im S*-Springen konnte sich Linnea Heesmoth auf Neyla sichern. Mutter und Vereinskollegin Gabriele Heemsoth belegte im Zwei-Phasen-Springen der Klasse S* mit Heartbreaker Platz zwei. Hanna Nordström aus Thedinghausen auf Let’s Fetz durfte sich abschließend über einen dritten Platz im L-Stilspringen freuen. Einen richtigen Coup landete Greta Heemsoth, die mit der siebenjährigen Hannoveraner Stute Boa Vista (Bon Couer x MV Scolari) in der S*-Dressur erfolgreich war. Am Ende gab es eine Wertung von 68,968 Prozent, die dem Paar vom RV Aller-Weser den Sieg einbrachte.

Für Cesar Matias Camancho, der seit Kurzem für den Kreis Verden und den RV Aller-Weser reitet, gab es in Brockhöfe Grund zur Freude, denn er erreichte in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** auf Daratheon Platz zwei. Philipp Baumgart (RV Aller-Weser) erreichte im L-Stilspringen mit Bandit Rang drei. kk