Julian Gürlich wechselt zum FC Verden 04 II

Verden – Kreisliga-Vizemeister FC Verden 04 II kann den ersten Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Nach der Rückkehr von Haris Nurkovic zurück zum 1. FC Rot Weiß Achim (wir berichteten), schließt sich Julian Gürlich dem FC an. Der 25-jährige Offensivspieler kommt von Absteiger TSV Dauelsen.

Bei den Verdenern soll der schnelle Gürlich laut Trainer Olvier Rozehnal gleich eine tragende Rolle im Angriffsspiel einnehmen: „Er bringt Elemente in unser Spiel, die wir in der Form in den letzten beiden Jahren nicht hatten. Ich bin absolut überzeugt von ihm und seiner Spielweise. Er hat seine Qualitäten in den letzten Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. Mit 68 Toren in 104 Einsätzen in einer Mannschaft, die meistens im unteren Drittel der Tabelle zu finden war, gehört er zweifellos zu den besten Offensivspielern der Liga und ist mit seinen 25 Jahren auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. In den letzten beiden Jahren habe ich immer wieder einen guten Kontakt zu Julian gehalten, weil ich davon überzeugt bin, dass er unserer Mannschaft sehr gut tun wird und freue mich sehr, dass er sich nun für einen Wechsel zu uns entschieden hat“, strahlt Rozehnal.

Alleine in den letzten beiden Jahren gelangen Gürlich 27 Treffer für den TSV Dauelsen. bdr