Julia Otten bleibt beim 38:23 ohne Fehlwurf

Von: Kai Caspers

Sechs Tore beim 38:23-Erfolg: Oytens Julia Otten. © häg

Es bleibt dabei. Die Damen des Handball-Landesligisten TV Oyten II sind in eigener Halle nicht zu bezwingen. Beim 38:23 über Adendorf/Scharnebeck gab es den elften Sieg im elften Spiel.

Oyten – Vor dem Anpfiff gegen die SG Adendorf/Scharnebeck gab es für die Damen des Handball-Landesligisten TV Oyten II den verdienten Lohn für eine überragende Saison. Das Team von Sebastian Kohls wurde von Jens Schoof für die ungefährdete Meisterschaft geehrt. Im Anschluss gaben sich die Gastgeberinnen dann keine Blöße und wahrten durch einen ungefährdeten 38:23 (18:12)-Erfolg ihre blütenweiße Weste in eigener Halle.

„Das war ein relativ glatter Gang. Wir haben die Partie zu jeder Zeit dominiert. Lediglich in der ersten Hälfte haben wir durch ein paar Nachlässigkeiten einige unnötige Gegentore kassiert“, wäre das Ergebnis für Kohls zur Pause ansonsten schon deutlicher als 18:12 ausgefallen. Trotz der klaren Führung blieben die TVO-Damen auch in der zweiten Hälfte fokussiert und drückten noch einmal ordentlich aufs Gaspedal. Beim 23:13 (35.) durch einen Treffer der sechsfachen Torschützin Julia Otten, die für ihre fehlerfreie Leistung ein Extralob ihres Trainers kassierte, betrug der Vorsprung erstmals zehn Tore. In der Folge hatten die Gastgeberinnen nun leichtes Spiel und bauten den Abstand noch auf 15 Tore aus – 38:23.

Tore für den TV Oyten II: Gerling (8), Wendt (8/2), Otten (6), Kramer (6/3), Schlegel (3), Schulte (3), Köster (2), Schote (2). kc