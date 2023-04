Jule Petz sorgt für Entscheidung: TSV Daverden 24:21 über MoIn

Sah einen verdienten Sieg: Daverdens Martin Eschkötter. © Privat

Im Lokalderby der Handball-Verbandsliga setzte sich die gastgebende weibliche B-Jugend des TSV Daverden gegen JH MoIn Wesermarsch mit 24:21 (13:13) durch und fuhr ihren vierten Saisonsieg ein.

Daverden/Morsum - Die Begegnung begann ausgeglichen. Erst nach dem 4:4 (5.) konnten sich die Gäste nach 8:5 (9.) auf 11:7 (16.) absetzten. Daverdens Trainer Martin Eschkötter hatte kurz davor die kurze Deckung von Morsum stärkster Angreiferin Beeke Hermann angeordnet. Die Maßnahme erwies sich als erfolgreich. Beim Seitenwechsel war die Partie wieder ausgeglichen.

Im zweiten Durchgang blieb es weiter spannenden. Beide Teams nutzten ihre Chancen nicht optimal und leisteten sich auch technische Fehler. Bis zum 20:20 (44.) stand noch kein Sieger fest. In Überzahl sorgte dann Jule Petz mit zwei Treffern in Folge für Daverdens 22:20 (47.). In den letzten drei Minuten gab die Heimmannschaft das Spiel nicht mehr aus der Hand.

Eschkötter sieht verdienten Sieg

„Wir haben bei überschaubarem Niveau verdient gewonnen“, war Martin Eschkötter mit dem Ergebnis zufrieden. Morsum Trainer Sven Nordloh sah das anders. „Wir haben viel Pech gehabt. Ein Unentschieden wäre durchaus gerecht gewesen“, ordnete er das Abschneiden seiner Mannschaft ein.

Tore TSV Daverden: Jule Petz (13/6), Finja Gatzka (1), Derya Toprak (1), Hanna Lisa Christine Dörre (1), Emma Reinke (1), Mathilda Ball (3), Maya Emely Buschmann (4).

Tore JH MoIn: Laura Sophie Beuße (2), Beeke Hermann (6/1), Malena Bär (8), Alea Purnhagen (5/1). bos