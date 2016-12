JFK-Cup: Schaulaufen der Stars von morgen

Rieder Turnier für U11-Kicker geht in die 14. Auflage

+ © Seesko Spektakuläre Szene aus der 13. Auflage: Hertha BSC traf gegen Bayer Leverkusen. Die Berliner feierten den Turniersieg durch ein Tor von Bence Dardai, Sohn des Coaches der Bundesliga-Profis. © Seesko

Riede - Von Dietmar Seesko. Wer sehr guten Jugendfußball liebt, wer den einen oder anderen potenziellen Bundesliga-Profi der Zukunft hautnah erleben möchte – für den ist die Thedinghauser Gustav-England-Sporthalle in zweieinhalb Wochen die erste Adresse. Oder einfach ein Muss. Dort steigt zum 14. Mal der Jugendförderkreis (JFK)-Cup des MTV Riede für U 11-Mannschaften. Eröffnet wird das Event am Sonnabend, 14. Januar, bereits um 8 Uhr mit dem Gruppenspiel von Titelverteidiger Hertha BSC Berlin gegen die Deutsch-Tschechische Fußballschule.

Beeindruckend ist erneut die Präsenz von Top-Clubs aus dem europäischen Ausland und der Fußball-Bundesliga. Mit der nicht immer einfachen Anreise, der Unterbringung, dem engen Spielplan und einer fremde Sprache kann man sie nicht schocken. So werden der Hamburger SV und BFC Dynamo Berlin schon am Freitagabend anreisen. Das Team des BFC Dynamo freut sich sehr über die Teilnahme – es darf dabei sein, weil der 1. FC Kaiserslautern absagen musste. In dieser Gruppe A möchte der TSV Bassum mit einer „Wildcard“ den Großen ein Bein stellen.

In Gruppe B steht der TuS Sudweyhe als Mannschaft aus der Region vor richtig harten Aufgaben. Mit dem 1. FC Köln, MSV Duisburg, und Hannover 96 sind attraktive Nachwuchskicker vertreten. Komplettiert wird die Gruppe durch die international erfahrene Mannschaft von Rapid Wien, die auf solchen Turnieren immer für eine Überraschung gut ist. Die Österreicher werden am Freitagabend in Hannover landen und hoffen auf einen Flug ohne Turbulenzen. Vor Jahresfrist schüttelte es die Kids heftig durch.

In Gruppe D startet der sechsmalige Gewinner Bayer Leverkusen. Hier messen sich die Nachwuchsspieler der Werkself mit RB Leipzig und Werder Bremen. Die die JSG Löwen als Spielgemeinschaft aus den Vereinen Emtinghausen, Riede und Thedinghausen will die Anzahl der Gegentreffer in Grenzen halten. Sie sieht der Partie mit Sparta Prag als internationalem Kontrahenten entgegen.

Die Vertretung des Gastgebers MTV Riede freut sich schon sehr auf das Spektakel und hofft, nicht als Turnierletzter vom Hallenboden zu gehen. Die Spieler von West Ham United (England) werden erst am Sonnabend in Bremen landen, um dann aber pünktlich zur Eröffnungsfeier in der Halle zu sein. In dieser Gruppe sind die spielstarken Wolfsburger und das Team von Victoria Berlin zu finden. Für eine Überraschung könnte mal wieder die Borussia aus Mönchengladbach sorgen, die bei der 13. Auflage erst im Endspiel von Hertha BSC gebremst worden war. Freuen dürfen sich die Fans wieder auf erstklassigen Fußball und faire Spiele, die wie gewohnt von Schiedsrichtern aus dem Verein, dem NFV Kreis Verden und aus dem Kreis Diepholz geleitet werden.

Den besonderen Stellenwert dieser Veranstaltung unterstreicht die Tatsache, dass aktuelle Top-Stars aus der Bundesliga schon beim JFK-Cup dabei waren: Sonny Kittel mit Eintracht Frankfurt, jetzt beim FC Ingolstadt. Julian Draxler mit Schalke 04. Seit Weihnachten steht fest, dass der Weltmeister 2014 vom VfL Wolfsburg zum französischen Meister Paris St. Germain wechselt – für 42 Millionen Euro. Timo Horn vom 1. FC Köln hat auch schon in jungen Jahren das Tor der Geißböcke gehütet. Auch Yannik Gerhard kickte mit dem FC beim JFK-Cup, er spielt jetzt in Wolfsburg. Als letzter bekannter Star war Leroy Sane mit seinem Schalke 04 in Thedinghausen aktiv. Nun spielt er in der englischen Premier League für Manchester City.

Es ist also nicht auszuschließen, dass auch bei der 14. Auflage wieder der ein oder andere künftige Kicker-Star seine Visitenkarte in der Gustav-England Sporthalle abgeben wird. Besonders schade ist für die Veranstalter jedoch, dass mit Ausnahme des MTV Riede und der JSG Löwen kein weiteres U 11-Team aus der Kreis Verden teilnimmt. „Wir haben beim Kreisjugendtag die Vereinsvertreter eindringlich gebeten, sich um die Teilnahme zu bewerben. Leider gab es null Interesse. Dann haben wir die Clubs noch einmal persönlich angesprochen. Wieder keine Zusage“, bedauert JFK- Pressesprecher Bodo Meins.

Unter www.jfk-cup.de sind im Internet Spielplan, Näheres zum guten Zweck, die Turniergeschichte und vieles mehr zu finden.