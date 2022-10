Jürgen Hold – für den LGKV-Geher schließt sich der Kreis

Von: Christel Niemann

Nur ein kleiner Teil der Trophäen-Sammlung findet in Jürgen Holds Arbeitszimmer Platz. Pokal und Siegerurkunde, die er 1977 bei der DM in Hamburg erringen konnte, haben einen Ehrenplatz. © Niemann

Jürgen Hold beendete seine Karriere genau dort, wo sie 1971 begonnen hatte: Bei „Dörverden läuft“ absolvierte der LGKV-Geher die 5-km-Strecke und stellt nun die Schuhe zumindest in Sachen Leistungssport in die Ecke. Der mittlerweile 70-Jährige blickt auf herausragende Erlebnisse und Ergebnisse zurück, nachdem sich für ihn der Kreis geschlossen hat.

Verden – Es wirkt irgendwie ein bisschen hölzern und theoretisch kompliziert: Leichtathletisches Gehen ist ein Sport, der sich im Niedergang befindet. Zum großen Bedauern von Jürgen Hold vom LAV Verden, dem vermutlich bekanntesten Geher in der Region. Als 19-Jähriger hat der pensionierte Gesundheitsingenieur seine Begeisterung für das Gehen entdeckt. Damals noch ein Greenhorn in Sachen Sport, der im Grunde genommen nur seiner weitaus ambitionierteren Schwester ein bisschen nacheifern und sie beeindrucken wollte.

Deshalb hat er überhaupt am 1. Mai 1971 die Laufschuhe geschnürt und sich in Dörverden am 2. Internationalen Volkslauf und Volksmarsch beteiligt. Und seit diesem Tag hat der LGKV-Athlet das Profane ins Extreme getrieben. Er hat unzählige Streckenkilometer per pedes zurückgelegt und es in manchen Jahren gehend auf 4000 Kilometer gebracht: „Wenn ich alle Kilometer zusammenzähle, die, die ich später noch geradelt, gelaufen und geschwommen bin, dann habe ich bestimmt locker zweimal den Globus umrundet.“

Doch damit soll jetzt Schluss sein, denn Wettkämpfe möchte Hold keine mehr bestreiten: „Seit dem 4. September ist damit Schluss. Definitiv.“ Da ist er noch einmal bei „Dörverden läuft“ angetreten, hat gehend die 5-Kilometer-Strecke absolviert und dort seine sportliche Laufbahn beendet, wo sie vor 51 Jahren begann – bei einem Volkslauf in Dörverden. Schön sei das noch einmal gewesen, sinniert Hold – auch wenn er diesmal als einziger Geher auf dem Meldebogen stand, während es 1971, am Tag seiner Ouvertüre als Geher, alleine in seiner Altersklasse 72 Teilnehmer waren.

Rückblickend auf fünf Jahrzehnte könnte Hold vermutlich mehrere Bücher mit den Erlebnissen füllen, die er insbesondere mit dem Gehen, aber auch mit dem Radfahren, Laufen und Schwimmen verbindet. „Es ging immer weiter und weiter“, sagt er. Und irgendwann nicht mehr nur im heimischen Umfeld. Nationale Wettkämpfe, internationale Wettkämpfe, Kurzstrecken, Langstrecken, Halbmarathons, Marathons, Triathlons und hin und wieder noch radelnd von Verden auf einen Besuch nach Berlin.

EM der Masters in Upice ein Höhepunkt

Der heute 70-Jährige hat alles seinem Sport untergeordnet, insbesondere das Gehen hat für ihn die Hauptrolle gespielt. Wie viele Paar Schuhe er verschlissen hat – er weiß es nicht. Auch die Zahl der Pokale vermag er nicht zu beziffern: „Es sind so viele, dass ein großer Teil davon auf dem Dachboden lagert.“

Als alles begann: Jürgen Hold 1971. © privat

Fragt man Hold nach den wichtigsten Erfolgen, blickt er gleich mehrere Jahrzehnte zurück. Er nennt zunächst den Triumph bei der Norddeutschen Meisterschaft der Männer 1977 und die Leichtathletik-DM in Hamburg im selben Jahr, wo er den achten Platz erreicht und an denen er später noch 24 Mal teilgenommen hat. Und dann natürlich die Leichtathletik-EM der Masters im tschechischen Upice, wo er mit dem Team Bronze geholt hat, Siebter im Einzel wurde, im Halbmarathon mit der Mannschaft sogar auf Rang eins landete und als Solist zu seiner eigenen großen Überraschung auf Rang vier ins Ziel kam.

Jürgen Hold bedauert Nischen-Dasein

Viel habe ihm der Sport gegeben, sehr viel. Und dass er durch den Sport auch einer Menge interessanter Menschen begegnet sei – Ausnahmesportler, Europa- und Weltmeister sowie Olympiasieger: „Beim Gehen ist ja das Besondere, dass man nicht selten belächelt wird. Die Menschen aber, wenn sie das teils beachtliche Tempo und die damit verbundene Leistung sehen, zollen doch Respekt.“ An solchen Sätzen wird seine Suche nach Wertschätzung für die Randsportart deutlich. Er bedauert, dass sie nur noch ein Nischen-Dasein fristet, auch wenn sie mit 50 Kilometern die längste olympische Disziplin ist.

„Für viele ist Gehen gleichbedeutend mit Walken, aber das ist es nicht. Denn obwohl Gehen auch schonender als Laufen ist, scheint es für Freizeitsportler nicht attraktiv.“ Dabei würden noch weitaus mehr Muskeln als beim Walken oder Joggen bewegt.

Eigentlich nicht, oder vielleicht doch ein bisschen.

Traurig über das Ende der aktiven Wettkampfzeit? „Eigentlich nicht, oder vielleicht doch ein bisschen.“ Hold lächelt und verrät, dass es einfach Zeit fürs Aufhören sei, weil sich auch bei ihm gesundheitliche Beschwerden bemerkbar machen. Da sei nun einmal – was Leistungssport angehe – Vorsicht angesagt. Doch so ganz wird Jürgen Hold bestimmt auch in Zukunft die Finger nicht vom Sport lassen. Aber er will es viel ruhiger angehen lassen und die gewonnene Zeit in seine anderen Hobbys investieren – den Modellbau und die Fotografie.