Jüngsten-Team bei NTV-Meisterschaften in Hannover auf Platz zwei

Verden - Großer Erfolg für die Tennisregion Aller-Oste-Wümme: Bei den NTV-Meisterschaften der Jüngsten in Hannover erkämpfte sich das Team den zweiten Platz.

Der Wettkampf war in drei Bereiche aufgeteilt. Tennis (Einzel und Doppel), einem Leichtathletikteil und einem Teamwettbewerb (Baseball). „Das war unglaublich anspruchsvoll, da man sich nicht den kleinsten Fehler erlauben darf“, erklärte Oliver Mutert, der das Team zusammen mit Laura Weber betreute.

In der Vorrunde starteten 16 Mannschaften aus den Regionen des Niedersächsischen Tennisverbandes. Die Region AOW zog nach drei deutlichen Siegen souverän in die „Löwengruppe“ ein. In dieser ging es zunächst gegen die starke Region Jade-Weser-Hunte. Beide Mannschaften lieferten sich ein unglaublich spannendes Duell, welches durch die letzte Athletikübung zugunsten der Region Aller-Oste-Wümme entschieden wurde. „Einen derart spannenden Wettkampf habe ich noch nie erlebt“, verdeutlichte Laura Weber. „Aber unser Team hat sich den Sieg verdient. Keiner hat aufgegeben, alle sind an ihre Grenzen gegangen.

Im Finale wartete die favorisierte Region aus Hannover. Dieser musste sich die AOW trotz harter Gegenwehr geschlagen geben. Für Mutert jedoch keine Enttäuschung: „Wir freuen uns über den zweiten Platz und fühlen uns wie Sieger.“