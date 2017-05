Juan Bro zurück bei Verden 04

Verden - Dritter Neuer beim FC Verden 04: Juan Bro trägt nächste Saison das Trikot des Absteigers aus der Landesliga.

Das Talent spielte zusammen mit Jonas Austermann, wie berichtet ebenfalls künftig am Hubertushain, in der U19 des JFV A/O/Heeslingen. „Juan kann in der Offensive sowohl für das Mittelfeld als auch für den Sturm eine Verstärkung sein“, freute sich Sportdirektor Nicolas Brunken am Montag über die Verpflichtung.

Bro, der in Verden wohnt, war in seiner Jugend schon dort aktiv gewesen, bevor es ihn über die U17 des BSV Rehden nach Heeslingen zog. „Juan wird sicher seine Tore in der Bezirksliga machen“, ist Brunken sicher.

vde