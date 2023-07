Joona Wilcke verpasst nur knapp das Podest

Von: Kai Caspers

Voller Zuversicht: Josch (l.) und Joona Wilcke vor der Abfahrt nach Preetz. © Privat

Zum wiederholten Mal ist Joona Wilcke in dieser Saison knapp am Podestplatz vorbeigefahren. In Preetz belegte das Motorrad-Trial-Talent aus Cluvenhagen den vierten Platz beim 6. Lauf des ADAC-Trial-Nord-Cups. Bruder Josch, der ebenfalls für den MC Ebstorf startet, belegte in der schwarzen Spur den sechsten Platz.

Cluvenhagen - Gemeinsam mit den Trainern hatten die Brüder die Strecke am Vortag noch inspiziert. Dennoch lief es für den achtjährigen Joona zunächst nicht optimal, da er sich gleich elf Fehlerpunkte einhandelte. „Da musste er sich erst mit der Sektion arrangieren“, klärt Mutter Katy Nikolai-Wilcke auf. Doch der Cluvenhagener, der als einziger der Spitzenfahrer mit einer Elektromaschine unterwegs war und damit Nachteile gegenüber den Konkurrenten hatte, wusste sich stetig zu steigern und beendete die nächsten beiden Sektionen mit fünf und zwei Fehlerpunkten. Am Ende fehlte ihm lediglich ein Punkt zum erhofften Podestplatz. Entscheidend war laut Nikolai-Wilcke ein Fehler in der ersten Runde. „Da wurde ein Tor umgesteckt. Das hatte Joona nicht gesehen und kassierte somit gleich fünf Strafpunkte. Das war ärgerlich.“

Auch wenn es am Ende „nur“ der sechste Platz wurde, zeigte Josch Wilcke mit dem Ergebnis sehr zufrieden. „Das hat richtig Spaß gemacht. Zumal alles sehr eng beieinandergelegen hat“, so der Youngster. In Preetz hat der Cluvenhagener die Dinge umgesetzt, die er im Training erlernt hat. Daher wusste sich Josch Wilcke auch stetig zu steigern und beendete den Lauf mit 22 (17/7/1) Fehlerpunkten.

Der nächste Lauf ist am 13. August in Bielefeld. kc