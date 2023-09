Motorrad-Trial: Joona Wilcke übernimmt die Gesamtführung

Von: Kai Caspers

Hatte ein paar Probleme mit den steilen Hängen: Josch Wilcke. © Privat

Beeindruckender Auftritt von Joona Wilcke beim 9. Lauf des ADAC-Trial-Nord-Cups in Lüneburg. Das achtjährige Motorrad-Trial-Talent aus Cluvenhagen sicherte sich in Klasse 6 mit nur einem Fehlerpunkt in souveräner Manier den Tagessieg und übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung im Nord-Cup. Sein Bruder Josch landete in der Klasse 5 auf dem sechsten Platz und rangiert damit in der Gesamtwertung auch weiterhin im Mittelfeld.

Cluvenhagen – Der achtjährige Joona Wilcke präsentierte sich auf dem vielfältigen Parcours mit einigen steilen Hängen von Beginn an souverän und nervenstark. Lediglich in der ersten Runde kassierte er nach einer ungünstigen Linienführung einen Fehlerpunkt. Dabei sollte es an diesem Tag jedoch bleiben, da der Youngster aus Cluvenhagen alle anderen Schwierigkeiten nahezu problemlos meisterte. Der verdiente Lohn war der Tagessieg vor zwei Fahrern aus Wismar. „Ich fand das Gelände in Lüneburg richtig gut. Auch die verschiedenen Sektionen waren super gesteckt“, freute sich der Youngster. Aktuell liegt der Cluvenhagener damit auf dem ersten Platz und kann somit auf den Gesamtsieg hoffen. Allerdings gilt es noch abzuwarten, was nach dem Abzug der jeweiligen Streichergebnisse der einzelnen Fahrer passiert.

Schon beim Start wirkt der Cluvenhagener Joona Wilcke extrem fokussiert. © Privat

Auch Josch Wilcke zeigte sich nach seinem sechsten Platz alles andere als unzufrieden. Lediglich mit der Leistung an den steilen Hängen haderte der 11-Jährige. „Da hatte ich ein paar Probleme in Verbindung mit den Kehren in lockeren und tiefen Böden. Trotzdem waren die verschiedenen Sektionen gut gebaut.“ kc