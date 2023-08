Motorrad-Trial: Joona Wilcke landet Tagessieg – Bruder Josch Fünfter

Von: Ulf Horst von der Eltz

Freude über den Pokal: Joona Wilcke siegte in der roten Spur. © privat

Das DM-Trainingslager in Werl hat Früchte getragen: Joona Wilcke, achtjähriges Motorradtrial-Talent aus Cluvenhagen, feierte beim 7. Lauf des ADAC-Trial-Nord-Cups in Bielefeld-Sieker den Tagessieg in der roten Spur und belegt in der Gesamtwertung den zweiten Rang.

Cluvenhagen – Sein Bruder Josch (11) wurde in der schwarzen Spur Fünfter – dieser Platz schlägt für ihn auch im Gesamtklassement zu Buche. Die beiden Piloten des MC Ebstorf überzeugten beim ersten Lauf nach der Sommerpause. Das Gelände in Bielefeld, wo gleichzeitig ein Ostwestfalen-Lippe-Lauf ausgetragen wurde, war eine frühere Ziegelei – also mussten die Teilnehmer mit viel Schotter und vielen Steinen zurechtkommen. Aber die Strecke wurde dennoch gut gesteckt. „Nicht zu schwer und nicht zu leicht. Das passte“, merkte Joona Wilcke an.

Nachdem er in der ersten und letzten Runde jeweils eine Null gefahren hat und sich auch einen Fünfter leistete, standen zuzüglich eines Sicherheitsfußes am Ende sechs Fehlerpunkte im Protokoll. Damit feierte der jüngere Wilcke-Bruder den Tagessieg in der roten Spur.

Fünfter wurde Josch in der schwarzen Spur – hier mit Vater Tobias Wilcke. © privat

Fünfter in der schwarzen Spur wurde Josch mit 48 Fehlerpunkten. „Er steigerte sich von Runde zu Runde und hatte in der letzten nur vier Punkte“, lobte Mutter Katy Nikolai-Wilcke. Bei über 80 Startern gab es diesmal nur acht Sektionen. Da die Zeit schlecht eingeteilt war, dauerte der Wettbewerb ungewohnt lange – gerade in den höheren Klassen machte sich dieser Zeitstress bemerkbar.

Erstmals bei einen Nacht-Trial dabei

Zuvor hatten die Wilckes in Dortmund-Werl – dort fand auch ein DM-Lauf statt – ein Trainingslager absolviert. Auf dem Rückweg wurde dann ein Abstecher nach Bielefeld zum MSC Brake gemacht. Dort gab es zunächst einen Nacht-Trial für Jugendliche, eine Premiere für die Cluvenhagener. Allerdings fiel ein Teil wegen starken Regens ins Wasser. Der Veranstalter legte beide Spuren zusammen, im gemeinsamen Lauf siegte Josch mit sechs Fehlerpunkten, gleich gefolgt von Joona mit sieben.

Am Morgen darauf stand auf dem Gelände bei schlechten Bodenverhältnissen ein CS-Trial an, gleichzeitig die Ostwestfalen-Lippe-Meisterschaft. Joona gewann die Tageswertung mit 40 Punkten, Josch wurde Dritter (58).