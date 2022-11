Motorrad-Trial: Joona Wilcke krönt Saison mit Nordcup-Triumph

+ © privat Erfolgreicher Saisonabschluss für die Cluvenhagener Motorrad-Trial-Brüder: Joona Wilcke (rechts) holte mit dem Tagessieg auch den Gesamt-Triumph im Nordcup – Josch gewann die Tageswertung und wurde am Ende Zweiter. © privat

Facebook

E-Mail

Twitter

Autor Ulf Horst von der Eltz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Auch zum Saisonabschluss glänzten die Wilcke-Brüder aus Cluvenhagen: Joona feierte mit dem Tagessieg gleichzeitig den abermaligen Triumph in der Gesamtwertung des Motorrad-Trial-Nordcups. Josch gewann den letzten Lauf und wurde im Gesamtklassement starker Zweiter.

Cluvenhagen – Triumphaler Abschluss für Joona Wilcke: Der siebenjährige Motorrad-Trial-Fahrer aus Cluvenhagen feierte beim neunten und letzten Lauf in Schwemlitz den Tagessieg in der Klasse 9 der Bambinis – und machte doch noch die erfolgreiche Titelverteidigung im Nordcup perfekt. Auch sein Bruder Josch (10) beendete die Saison in der Klasse 6 mit dem Tagessieg und belegt in der Gesamtwertung dieser inoffiziellen Norddeutschen Meisterschaft den zweiten Platz, nachdem er im Vorjahr gewonnen hatte.

Joona Wilcke hält dem Druck stand

„Ich bin ganz stolz auf die Leistung. Es hat richtig Spaß gemacht, ich konnte mich super konzentrieren“, freute sich Joona Wilcke. Ausrichter MC Ebstorf, wie der MSC Wörpetal e.V. im ADAC Verein der beiden Cluvenhagener Brüder, hatte einen schwierigen Kurs mit einigen steilen Hängen hergerichtet. „Auch die Stimmung war bestens, sodass es für uns sprichwörtlich noch ein goldener Oktober wurde“, zeigte sich Mutter Katy Nikolai-Wilcke begeistert.

Für sie waren die 4 x 6 Sektionen für Joona äußerst nervenaufreibend: „Die Leiterin hatte am Vorabend die Chancen auf den Titel ausgerechnet. So wusste Joona, dass er unbedingt gewinnen musste. Das war auch gut, denn wenn es um alles geht, kann er sich top konzentrieren.“

Gedankenschnelles Bremsmanöver

Und nachdem sich der Spross während der Saison stetig gesteigert hatte, setzte er zum Abschluss noch einen drauf. Mit nur zwei Fehlerpunkten, dabei einem Sicherheitsfuß, setzte sich der Cluvenhagener an die Spitze. Dabei profitierte er auch vom Missgeschick des bis dahin führenden Ben Böttiger, der sich in der ersten Runde verfuhr, dafür fünf Punkte kassierte und am Ende sieben auf seinem Konto vereinte.

Somit hätte sich Joona Wilcke gar fünf Fehlerpunkte leisten können. Richtig knifflig wurde es in der letzten Runde bei einem Steilhang, als der Hinterreifen wegrutschte, Joona aber gedankenschnell kurz die Bremse aufmachte, dann erneut bremste – womit er einen Sturz abwenden konnte. „Das war schon ein knappes Ding“, atmete Mutter Nikolai-Wilcke durch.

In der Gesamtwertung des Nordcups siegte Joona mit 655 Punkten vor Ben Böttiger aus Wismar (640) und Vereinskollegin Lina Lotte Meißner (565). Nächste Saison steigt Joona Wilcke in die Klasse 6 auf (rote Spur), in der er weiter seine Elektro-Maschine fahren wird.

Josch Wilcke fährt technisch stark

Zu einem vollen Erfolg wurde der neunte Lauf auch für Josch Wilcke. Zwar war vorher klar, dass der Zehnjährige nicht mehr wie im Vorjahr den Cup gewinnen konnte, aber dank einer Top-Leistung und nur vier Fehlerpunkten in den 3 x 10 Sektionen gab es in der Klasse 6 als Lohn den Tagessieg. „Damit bin ich äußerst zufrieden“, resümierte Josch. Bei zwei knackigen Sektionen mit tiefem Sand, steilen Hängen und engen Kehren zeigte der Cluvenhagener seine ganze Technik.

Die vier Fehlerpunkte kassierte er in der ersten Runde, für die er länger brauchte. Danach musste er sich in der zweiten Runde zwar beeilen, hatte aber aus den Fehlern der ersten gelernt und kam mit einer Null ins Ziel.

Das ist Ansporn für mich. Ich will richtig einen raushauen und unter die ersten Zehn kommen. Josch Wilcke zu seinen Chancen nach dem Aufstieg in Klasse 5

Nach diesem Sieg heimste Josch Wilcke mit 670 Punkten den Vizetizel ein, sein Kontrahent und Vereinskollege Mattes Meyer triumphierte mit 685 Zählern, Dritter wurde Jonas Zimmermann (535). Ein Ergebnis, mit dem sich Katy Nikolai-Wilcke letztlich anfreunden konnte: „Pech für Josch war, dass er sein Motorrad erst im März bekommen hatte und die ersten Läufe noch nicht so gut klappten. Danach ist er aber immer besser geworden.“

Aufs Treppchen kam das Bruderpaar auch in der Teamwertung, zusammen mit Jonas Zimmermann belegte der MC Ebstorf unter 14 Mannschaften den dritten Platz. Josch Wilcke steigt ebenfalls auf und startet nächstes Jahr in Klasse 5 (schwarze Spur) – mit riesiger Vorfreude: „Das ist Ansporn für mich. Ich will richtig einen raushauen und unter die ersten Zehn kommen.“ In dieser Kategorie könnte der Cluvenhagener theoretisch sogar für die Deutsche Jugend-Meisterschaft nominiert werden. „Das ist natürlich noch mal eine ganz neue Herausforderung und wird echt schwer“, so Katy Nikolai-Wilcke.