Motorrad-Trial: Joona Wilcke fährt gleich an die Spitze

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Ein steiniger Weg: Josch Wilcke fuhr zum Start des Nord-Cups zweimal den sechsten Rang ein – in der schwarzen Spur soll es am Saisonende das DJM-Debüt sein. © privat

Auch eine Kategorie höher ein starker Saisonstart: Josch und Joona Wilcke aus Cluvenhagen mischen schon wieder die Konkurrenz im ADAC-Trial-Nord-Cup auf. Während der elfjährige Josch in der Klasse 5 (schwarze Spur) in Bobitz zweimal den siebten Platz der Tageswertung und somit Rang sechs in der Nord-Cup-Wertung belegte, fuhr Bruder Joona (8) in Klasse 6 (rote Spur) sogar gleich an die Spitze des Nord-Klassements.

Cluvenhagen – „Beide sind super gefahren auf den schweren Sektionen. Wir waren beeindruckt. So kann es weitergehen, wir sind gespannt auf die nächsten Läufe“, freute sich Mutter Katy Nikolai-Wilcke mächtig über den Auftritt ihrer Sprösslinge. Für Josch gilt die erstmalige Teilnahme an der Deutschen Jugendmeisterschaft (JDM) als Zielsetzung, Joona peilt am Ende einen Platz unter den Top-Drei seiner Klasse an – für Spannung ist im Saisonverlauf gesorgt.

Nach fleißigem Training im Winter wartete in Bobitz gleich eine Doppelveranstaltung, es wurde auch der Auftakt zur Ostdeutschen Trial Meisterschaft ausgetragen. Somit sammelten die Cluvenhagener Erfahrungen bei einem großen Feld von über 100 Startern, die bei tollem Wetter über die fairen Sektionen gingen.

Josch Wilcke hat DJM als Saisonziel

Josch Wilcke benötigte die kompletten angesetzten fünf Stunden im ersten Wertungslauf, den er mit 21 Strafpunkten beendete. Die erste Runde lief super, in der zweiten handelte sich der Elfjährige zwei „Fünfer“ ein – was die Motivation in den Keller zog. „Aber wir konnten ihn wieder aufrichten, sodass er eine gute dritte Runde hinbekam“, berichtet Katy Nikolai-Wilcke.

Ohnehin war Josch bei seiner Premiere in der schwarzen Spur sehr aufgeregt gewesen, fuhr nicht wie bisher gewohnt um Platz eins mit. „Letztlich war er jedoch zufrieden“, so die Mutter. Am zweiten Tag wurde der Kurs noch einmal anspruchsvoller, umgekehrt gefahren mit vielen steilen Hängen. Josch bekam wieder einen „Fünfer“, als er einer Steinreihe ausweichen wollte und im tiefen Sand fuhr – im Nachhinein keine gute Idee. Und als sich ein Reifen im Absperrband verfing, setzte es wieder fünf Punkte – am Ende standen 19 zu Buche, die sich aber sehen lassen konnten. In der zweiten Runde fuhr das Motorsporttalent eine 0.

Für Joona Wilcke stand in der roten Spur am Ende der ersten Wertungsläufe der geteilte Spitzenplatz. © privat

Für Bruder Joona, der in der roten Spur der Jüngste war, lief es trotz kleinerer Fehler grandios. „Die anderen sind zwei, drei Jahre älter. Bei vielen Kehren musste Joona mit guter Technik fahren. Das klappte“, lobte Katy Nikolai-Wilcke. Platz fünf in der Tagesswertung und Rang eins im Nord-Cup wurden nach zwölf Strafpunkten notiert.

Am zweiten Tag standen für Joona zehn Fehlerpunkte, in der letzten Runde kassierte er dabei einen „Fünfer“, als er in einer Kehre im tiefen Sand über eine Wurzel fuhr und absteigen musste. Rang zehn der Tageswertung und Platz fünf im Nord-Cup standen als Ergebnis. Das reichte, um sich im Nord-Klassement die Spitze mit einem Konkurrenten aus Wismar zu teilen.