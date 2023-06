Trial-Nord-Cup: Joona Wilcke als Zweiter endlich auf dem Podest

Von: Ulf Horst von der Eltz

Da reckt er den Pokal in die Höhe: Joona Wilcke aus Cluvenhagen wurde in Heide Zweiter und fuhr damit erstmals in der roten Spur aufs Treppchen. © privat

Joona Wilcke fährt immer besser: Beim 5. Lauf des ADAC-Trial-Nord-Cups in Heide sicherte sich der achtjährige Cluvenhagener als Zweiter endlich einen Podestplatz in der roten Spur. Bruder Josch Wilcke musste in der schwarzen Spur mit dem neunten Rang vorliebnehmen.

Cluvenhagen – Jetzt hat Joona Wilcke auch seinen ersten Podestplatz in der roten Spur ergattert: Das Motorrad-Trial-Talent aus Cluvenhagen fuhr beim 5. Lauf des ADAC-Trial-Nord-Cups in Heide auf den zweiten Platz der Tageswertung, womit er auch seinen zweiten Rang im Gesamtklassement dieser inoffiziellen norddeutschen Meisterschaft behauptete. Bruder Josch Wilcke, der ebenfalls für den MC Ebstorf startet, wurde in der schwarzen Spur Neunter und belegt in der Gesamtwertung weiter eine Position im Mittelfeld.

Beim Event in Schleswig-Holstein herrschten extreme Bedingungen mit trockener Strecke und rund 30 Grad Hitze. „Da hatte man im Sand nicht den Grip wie üblich. Aber Joona kommt mit dem gefühlvollen Gasgeben immer besser zurecht und ist absolut super gefahren“, freute sich Mutter Katy Nikolai-Wilcke über die Vorstellung des Achtjährigen in der Klasse 6 (rote Spur). Um die Konzentration hochzuhalten, absolvierte der Cluvenhagener die Sektionen recht zügig.

Ich bin stolz, dass ich erstmals aufs Treppchen gekommen bin. Das war mein Ziel, so ist in den nächsten Läufen noch alles drin.

Zwar leistete er sich dabei einige kleinere Patzer wie in der ersten Runde an einer dicken Wurzel, wo er seine Maschine herausheben musste und zwei Fehlerpunkte kassierte. In der zweiten Runde meisterte Joona diese Stelle indes tadellos. So standen am Ende lediglich sieben Fehlerpunkte, was den zweiten Rang nur fünf Tagespunkte hinter Dennis Rohde aus Wismar bedeutete. Der liegt auch in der Nord-Cup-Gesamtwertung an erster Stelle.

Wilcke junior zeigte sich mit seinem Resultat absolut zufrieden: „Ich bin stolz, dass ich erstmals aufs Treppchen gekommen bin. Das war mein Ziel, so ist in den nächsten Läufen noch alles drin.“ Mit seiner kleinen Elektromaschine neben den Großen das Podest zu teilen, sei eine tolle Leistung – wie Katy Nikolai-Wilcke untermauerte.

Josch Wilcke mit Problemen im losen Sand

Schwer zu kämpfen mit den Bedingungen hatte der elfjährige Josch. Hohe Hindernisse und enge Kehren forderten ihren Tribut, sodass der Cluvenhagener in der Klasse 5 (schwarze Spur) am Ende 81 Fehlerpunkte und Platz neun der Tageswertung auf dem Konto hatte. „Wichtig war, dass er nicht aufgegeben hat und sich trotz aller Widrigkeiten durchgebissen hat. Das ist entscheidend“, lobte die Mutter jedoch.

Viele Sachen fuhr ihr Sprössling richtig gut, sammelte an anderen Stellen aber einige Fünfer. Der lose Sand machte Josch zu schaffen, darüber hinaus kann er im Wettkampf manchmal noch nicht das abrufen, was er im Training zu leisten vermag. Da liegen die Hoffnungen auf dem nächsten Lauf am 2. Juli in Preetz.