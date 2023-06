Cluvenhagener Joona Wilcke – ein Pokal als Trost und Belohnung

Teilen

Am Ende zufrieden: Joona Wilcke erhielt einen Pokal, Bruder Josch landete erkältet auf dem fünften Platz. © privat

Hervorragende Leistungen zeigten wieder einmal Joona und Josch Wilcke. Die beiden Motorradtrial-Talente aus Cluvenhagen kehrten vom 4. Lauf des Nord-Cups in Schleswig mit Rang vier und Rang fünf zurück. Joona durfte sich trotz des verpassten Podestes über einen Pokal freuen.

Cluvenhagen – Pokal dank großer Geste der Trainerin: Joona Wilcke, Motorrad-Trial-Talent aus Cluvenhagen, verpasste beim 4. Lauf des ADAC-Trial-Nord-Cups in Schleswig als Vierter ganz knapp das anvisierte Treppchen – die in seiner Klasse 6 (rote Spur) drittplatzierte Jessica Wenck überließ ihrem Schützling jedoch die Trophäe. Bruder Josch Wilcke, der ebenfalls für den MC Ebstorf fährt, erreichte erkältet in Klasse 5 (schwarze Spur) den fünften Rang in der Tageswertung.

„Letztlich waren wir mit den Leistungen beider zufrieden“, resümierte Mutter Katy Nikolai-Wilcke erfreut: „Joona ärgerte sich zwar über das Verfehlen des Podestes, er ist aber richtig gut und total konzentriert gefahren. Für Josch wäre ein bisschen mehr drin gewesen, wenn er sich gesund gefühlt hätte.“

In der vierten Runde ist er die Strecke noch mal abgegangen und hat sich dazu entschieden, an einer Stelle nur mit dem Vorderreifen zu fahren. Das hat sich ausgezahlt und zeigt auch einen Lernprozess.

Der achtjährige Joona sammelte in den insgesamt 32 Sektionen (4 x 8), die sehr fair gesteckt waren, 20 Fehlerpunkte. „Eine richtige gute Vorstellung, er hatte aber paar Mal Pech“, blickt Katy Nikolai-Wilcke zurück. In der ersten Runde (sieben Punkte) verhedderte sich ein Flatterband im Reifen und riss, was einen „Fünfer“ zur Folge hatte. In den weiteren Runden bekam er sechs, zwei und fünf Zähler aufgebrummt.

Dabei fiel er einmal eine Stufe herunter und blieb einmal an einer Stufe im steilen Hang mit seinen kleinen Reifen stecken, was auch jeweils mit einem „Fünfer“ quittiert wurde. Insgesamt fuhr der Cluvenhagener die Stufen mit seiner kleinen Elektromaschine allerdings super. Was seine Mutter erfreute: „In der vierten Runde ist er die Strecke noch mal abgegangen und hat sich dazu entschieden, an einer Stelle nur mit dem Vorderreifen zu fahren. Das hat sich ausgezahlt und zeigt auch einen Lernprozess.“

Joona Wilcke belegt im Gesamtklassement des Nord-Cups, der inoffiziellen norddeutschen Meisterschaft, weiter den zweiten Platz hinter Alexander Bruhn aus Wismar, der in Schleswig die Tageswertung gewann.

Josch Wilcke trotz Erkältung guter Fünfter

Dem elfjährigen Josch fehlten durch die starke Erkältung sowohl Kraft als auch Konzentration. Zwar wurden ihm bei 54 Fehlerpunkten die Herausforderungen mit tiefem Sand, steilen Hängen, vielen Kehren und Bergauffahren ein wenig zum Verhängnis. Mit den kleinen Reifen hatte er so seine Probleme, fuhr teilweise auch technisch nicht so sauber wie gewohnt.

„Dennoch hat Josch seine Sache gut gemacht. Wenn ihm auch Sektionen liegen, in denen man technisch sicher performen muss, hat er doch durchs geringe Gewicht und das kleinere Motorrad Nachteile gegenüber der Konkurrenz“, zeigte sich die Familie bei diesen Voraussetzungen einverstanden. In der Gesamtwertung belegt der Spross weiterhin einen Mittelfeldplatz.