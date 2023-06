FC Verden 04: U18 hat nach 1:0-Derbysieg Niedersachsenliga-Aufstieg vor Augen

Köpfte Verden in die Poleposition in Sachen Titel: Jonathan Meyer. © Dreyer

Die ambitionierten A-Junioren (U18) des FC Verden 04 haben im Landesliga-Derby gegen den TSV Etelsen dem Druck standgehalten. Mit dem 1:0 und der gleichzeitigen Pleite von Konkurrent Güldenstern Stade wahrte die Elf um Trainer Orry Bischert weiter die große Chance auf die Meisterschaft – und hat nun in Buchholz tatsächlich die Chance, in die Niedersachsenliga aufzusteigen.

Verden - In dem gutklassigen Match erwischten die Gastgeber den besseren Start und bejubelten bereits nach elf Minuten das 1:0. Jonathan Meyer traf per Kopfball nach Freistoß von Ben Kruse. In der Folge ließen Nataniel Pfajfer und Lasse Metzing bei Großchancen das 2:0 liegen und scheiterten am gut parierenden Schlussmann Noah Hasch. „In der ersten Halbzeit waren wir besser, haben das Spiel aber nicht zugemacht“, haderte da Bischert.

Jonathan Meyer köpft Siegtor

Nach Wiederbeginn steigerten sich die Gäste um Coach Malte Güers und hatten ihrerseits gleich zwei Großchancen. Zunächst parierte FC-Keeper Julius Hennings stark, dann setzte Linus Meyer das Spielgerät aus kurzer Distanz über das Tor.

„Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage hätte der Traum vom Aufstieg schon platzen können, da haben auch Druck und Nervosität eine Rolle gespielt“, zeigte sich Bischert stark erleichtert nach der Druckphase der Gäste. In der Nachspielzeit verschoss Paul Matern dann noch einen an Robert Meyer verursachten Strafstoß. „Nichtsdestotrotz zählt am Ende nur der Sieg, den wir uns hart erarbeitet haben“, zeigte sich der Übungsleiter extrem erleichtert.