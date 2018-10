1:0 – Jonas Austermann lässt FC Verden 04 jubeln

Spielte in der entscheidenden Szene sein Tempo aus: Jonas Austermann, der zu Verdens 1:0-Sieg in Winsen traf. J Foto: von der Eltz

Verden - Von den Abstiegsrängen runter: Fußball-Landesligist FC Verden 04 feierte am Sonntag im Kellerduell beim TSV Winsen/Luhe einen wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg. Nach einem schwachen Match zeigte sich Trainer Sascha Lindhorst gnädig: „Wir haben jetzt mal nicht so gut gespielt wie noch vor einer Woche. Aber wir haben gewonnen, das war heute relevant.“

Von Beginn an ließ der Gastgeber erkennen, warum er erst einen Saisonsieg eingefahren hatte. Nach vorne passierte bei Winsen fast gar nichts. Zwar besaß Nick Zander in der ersten Viertelstunde zwei gute Möglichkeiten, als sein Volleyschuss sowie sein Lupfer das Ziel verfehlten, danach verflachte die Partie jedoch mehr und mehr. „Etwas überhastet, da hätte er den Koloss im Tor besser am Boden ausgespielt“, meinte Lindhorst. Der Coach monierte weiter: „Wir spielten einfach zu umständlich. Viel zu oft quer anstatt mit Tempo nach vorne.“ Es fehlten die zündenden Ideen bei den Allerstädtern, sodass die Heimelf gut verteidigen konnte.

Auch in den zweiten 45 Minuten fiel dem FC kaum etwas ein – bis dann doch mal ein Ball durchrutschte: Jonathan Schmude passte endlich geradlinig nach vorne, Jonas Austermann profitierte von seiner Schnelligkeit und schoss die Kugel an Winsens Keeper Henrik Titze vorbei zum 1:0-Siegtreffer in die Maschen (70.). In der Schlussphase besaßen die Lindhorst-Schützlinge noch zwei Chancen, aber einmal wurde ein Schuss des eingewechselten Steen Burford von der Linie gekratzt. „Auch wenn die spielerische Linie fehlte, haben wir verdient gewonnen. Die Mannschaft hat immer an sich geglaubt und gekämpft“, lautete das Schlusswort des FC-Coaches. J vde