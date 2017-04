18-Jähriger von Heeslingen zum FC Verden 04

Verden - Er trug bereits drei Jahre lang von der U14 bis zur U16 das Trikot des FC Verden 04 – im Sommer kehrt er an den Hubertushain zurück: Jonas Austermann wechselt von der U19 des JFV A/O/Heeslingen zur Elf von Trainer Sascha Lindhorst.

„Ich hatte eine erfolgreiche Zeit in der Niedersachsenliga und hätte auch in die Oberliga-Herrenmannschaft gehen können. Dafür ist der Aufwand aber zu hoch“, nannte der 18-Jährige am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung den Hauptgrund für seinen Entschluss.

Freude über die Rückkehr

Jonas Austermann bastelt zurzeit an den BBS Dauelsen am Fachabitur, Bruder Finn stellte den Kontakt zu seinem FC her. „Die sportliche Perspektive stimmt, wir werden sicherlich in der nächsten Saison eine Super-Truppe haben. Außerdem ist Verden auch eine Herzensangelegenheit“, freut sich der offensive Mittelfeldspieler auf die Rückkehr. Selbst bei einem Abstieg in die Bezirksliga, „wovon ich aber nicht ausgehe“, sieht der Heeslinger gute Aussichten: „Ich bin auch ein Freund davon, länger bei beim Verein zu bleiben.“

Sehr zur Freude der Verantwortlichen an den der Aller. Sportdirektor Nicolas Brunken: „Wir streben ja nach einem Team, das sich mit dem Club identifiziert. Das ist bei Jonas sicherlich der Fall. Und er wird uns verstärken, weil er schnell, zweikampfstark und für sein Alter schon sehr robust ist.“ Seine Planstelle sieht Austermann auf Außen: „In Heeslingen habe ich überall im Mittelfeld gespielt. Die Zehn ist meine Lieblingsposition, aber in Verden besteht Bedarf auf der Bahn.

vde