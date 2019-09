Jonah Klimach macht Daverdens 26:25-Erfolg perfekt

Daverden – Zweiter Sieg in Folge für die Landesklassen-Handballer des TSV Daverden II. Allerdings bedurfte es schon einer gehörigen Kraftanstrengung, bis der hauchdünne 26:25-Erfolg über die SG Buntentor/Neustadt eingetütet war. Alles andere als rund läuft es aktuell indes für die SG Achim/Baden III. Das 24:27 bei der SG Arbergen/Mahndorf II war bereits die dritte Niederlage am Stück und die SG rangiert damit erst mal im Tabellenkeller.

TSV Daverden II - SG Buntentor/Neustadt 26:25 (12:14). Für Daverdens Coach Gerd Meyer stand fest, dass die Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen die Partie am Ende gewonnen hat. „Dabei war der erste Ausgleich zum 24:24 im zweiten Durchgang der Knackpunkt. Am Ende kam unser Sieg natürlich auch etwas glücklich zustande. Aber danach fragt in zwei Wochen keiner mehr“, atmete Meyer durch. Für seinen besten Torschützen Lennat Fettin, der nach seinem Wechsel von der HSG Verden-Aller im dritten Spiel gleich siebenmal zulangte, freute er sich: „Entscheidend war aber auch unsere stabile Deckung mit einem starken Keeper.“ Daverdens Torwart Christof Meyer hatte Sekunden vor dem Ende einen Wurf von der Außenposition abgewehrt und den Sieg festgehalten.

Im Spiel entwickelte sich ein packender Kampf. Dabei wähnten sich die Gäste bei ihrer 23:20 (51.)-Führung schon wie der Sieger. Doch Daverden wehrte sich und belohnte sich durch einen Treffer von Jonah Klimach in der Schlussminute mit dem Siegtreffer.

Tore TSV Daverden II: Fettin (7), Klimach (5), Degener (5/2), L. Hördt (3), König (3/1), Drewes (1), Mannig (1), Jodat (1).

SG Arbergen/Mahndorf II - SG Achim/Baden III 27:24 (14:13). Mit einem derartigen Saisonstart haben die Achim/Badener sicher nicht gerechnet. Allerdings war die Niederlage auch nicht unverdient. Das musste auch SG-Betreuer Ralf Wesemann eingestehen: „Das geht schon in Ordnung. Wir haben einfach zu viele Chancen ausgelassen.“ Lediglich bis zum 3:2 (7.) durch den siebenfachen Torschützen Daniel Hoppe lagen die Gäste in Führung. Danach übernahm Arbergen/Mahndorf die Spielkontrolle und setzte sich auf vier Tore ab – 14:10 (25.). Doch bis zur Pause verkürzte das Wesemann-Team auf 13:14 und glich in der zweiten Hälfte durch den neunfachen Torschützen Tim Borm aus –19:19 (44.). Doch die Bremer konterten und der SG blieb am Ende nicht mehr als das 24:25 (59.) durch Hoppe. „Wir haben einfach keinen Druck entwickeln können“, erklärte Wesemann die Niederlage.

Tore für die SG Achim/Baden III: Borm (9/5), Hoppe (7), Buhrdorf (3), Goldberg (2), Friemel (1), Noltemeyer (1), Bartels (1). bjl