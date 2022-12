Joker Linus Pucks lässt Oyten jubeln – 2:1

Von: Kai Caspers

Teilen

Auch in dieser Szene gibt es kein Durchkommen für Achims Behcet Kaldirici gegen Oytens Daniel Airich (links) und Simon Seekamp. © Hägermann

Der 1. FC Rot-Weiß Achim steckt auch weiterhin im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga fest. Im Derby gegen den TV Oyten setzte es für das Team von Konstantinos Efeoglou eine 1:2 (0:1)-Niederlage. „Eigene Dummheit wird eben bestraft“, ärgerte sich der RW-Coach in erster Linie über den vergebenen Strafstoß von Haxhi Matera (76.). „Geht der rein, gewinnen wir das Spiel.“

Achim – Kein Wunder, dass Philipp Anton Tüns dann auch von Jan Fitschen ein Extralob kassierte. „Den hat er wirklich super gehalten“, erklärte Oytens Trainer. Zuvor hatte Oytens Keeper Achims Behcet Kaldirici etwas unnötig von den Beinen geholt. Doch dafür bügelte er seinen Fehler umgehend wieder aus. „Ich denke schon, dass unser Sieg aufgrund der ersten Halbzeit in Ordnung geht. Nach dem Wechsel haben wir allerdings für rund 20 Minuten den Faden verloren. Dennoch kann ich am Ende nur den Hut ziehen vor meiner Mannschaft“, zeigte sich Fitschen sehr zufrieden.

RW-Trainer Efeoglou sieht Totalausfall vor der Pause

In den ersten 45 Minuten waren die Gäste das überlegene Team. Allerdings hatte der TVO gleich zweimal Pech. Zunächst setzte Anton Strodthoff, nachdem die Achimer zuvor vergeblich auf Abseits spekuliert hatten, einen Schuss an den Pfosten (17.), ehe ein Freistoß von Daniel Airich aus 30 Metern an die Latte klatschte und der Abpraller zum Glück für RW-Keeper Lukas Schuler von seinem Rücken neben das Tor trudelte. Von den Gastgebern war bis zu diesem Zeitpunkt nahezu nichts zu sehen. „Die erste Halbzeit war ein Totalausfall“, nahm RW-Coach Efeoglou dann auch kein Blatt vor den Mund. Drei Minuten vor der Pause die verdiente Führung für den TVO. Nach Foul von Huseyin Tuncel an Cilian Claas Cordes verwandelte Tom Witte den fälligen Strafstoß sicher zum 0:1.

Oytens Keeper Philipp Anton Tüns pariert Strafstoß von Haxhi Matera

Der Auftakt in die zweite Hälfte – er gehörte dann eindeutig den Achimern. In der 61. Minute war es ausgerechnet der Ex-Oytener Niko Oetting, der nach einem Fehler von Ole Persson auch TVO-Keeper Tüns keine Chance ließ – 1:1. Nur wenig später war Tüns dann aber zur Stelle und parierte in höchster Not gegen Kaldirici. Erst, nachdem die Gastgeber den Strafstoß nicht zu nutzen wussten, kamen die Oytener wieder besser ins Spiel. Angeführt vom stark aufspielenden Mittelfeldmotor Simon Seekamp brannte in der Folge nicht mehr viel an. Vier Minuten vor dem Ende dann die Entscheidung, als der eingewechselte Linus Pucks einen Konter in starker Manier zum 1:2 vollendete. „Das hat er super gemacht“, freute sich Fitschen über die gelungene Aktion des Youngsters. Nur eine Minute später (87.) kassierte Achims Matera zudem Gelb-Rot. Dennoch wurde es in der Schlussphase noch einmal hektisch, doch mit ein bisschen Glück und viel Leidenschaft rettete der TVO den knappen Sieg über die Zeit.