Jörg Leyens: „Wir spielen auf jeden Fall für Denise Engelke“

Oyten – Der Schock über die Verletzung und das damit verbundene vorzeitige Saisonaus für Denise Engelke sitzt immer noch tief bei den Damen des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires. Dennoch will TVO-Trainer Jörg Leyens vor dem Duell gegen den 1. FC Köln 01/07 (So., 17 Uhr) nicht groß Trübsal blasen. „Natürlich können wir Denise nicht ersetzen. Aber das schweißt uns vielleicht noch mehr zusammen. Wir werden auf jeden Fall alles geben und für Denise spielen“, macht sich Leyens um die Motivation seiner Mannschaft keine Gedanken.

Für Oytens Trainer ist extrem wichtig, dass sein Team clever und konzentriert in die Partie startet und sich nach Möglichkeit keine unnötigen Ballverluste erlaubt. „Gelingt uns das, könnte das ein möglicher Schlüssel zum Erfolg sein“, ist Leyens überzeugt. Zudem muss die kämpferische Einstellung stimmen, da die Gäste aus Köln vor allen Dingen im Rückraum sehr gut aufgestellt sind. „Das Trio Lisa Schmidt, Maria Kottmann und vor allen Dingen Felicia Idelberger, die zuletzt zehn Tore gegen Garrel erzielt hat, gilt es in den Griff zu bekommen. Zudem müssen wir den Aktionsradius von Kreisläuferin Hanna Wagner begrenzen“, weiß der TVO-Trainer um die Stärken des FC. Daher hofft er auch auf die Unterstützung von den Rängen. „Wie wichtig das ist, haben wir zuletzt beim Auswärtsspiel in Dortmund gesehen. Besonders in der jetzigen Phase können unsere Fans wieder das Zünglein an der Waage sein“, ist Leyens überzeugt. „Wir werden auf jeden Fall alles geben. Die nötige Aggressivität in Angriff und Abwehr sowie ein schnelles Rückzugsverhalten müssen unser Spiel 60 Minuten bestimmen. Aber ich habe großes Vertrauen in meine Mannschaft und jede Spielerin weiß, worauf es ankommt.“ Personell können die Vampires mit Ausnahme von Denise Engelke aus dem Vollen schöpfen. kc