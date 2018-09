Joelle Selenkowitsch wieder in Topform

Achimerin überzeugt in Frankreich

+ Joelle Selenkowitsch überzeugte auf ihrer elfjährigen dunkelbraunen Stute Akeby’s Zum Glück in Sandillon. J Archivfoto: Wächter

Achim - Wieder in Topform befindet sich mit Joelle Celina Selenkowitsch (Achim) eine der besten Vielseitigkeits-Nachwuchsreiterinnen Norddeutschlands. Bei einer internationalen Vielseitigkeitsprüfung CIC1* im französischen Sandillon wurde sie in der Einzelwertung auf ihrer elfjährigen dunkelbraunen Stute Akeby’s Zum Glück Zehnte und war damit nicht nur beste jüngste, sondern auch beste deutsche Teilnehmerin. Die 17-Jährige lag nach der Dressur mit 32,8 Punkten an zwölfter Stelle, verbesserte sich dann aber durch eine gute Leistung im Springen (5,2 Punkte) und im Geländeritt (0) noch auf Rang zehn mit insgesamt 38,0 Punkten. Der Sieg ging an die Französin Melissandre Avallone auf Chanci mit 27,3 Punkten vor ihrer Landsfrau Amaury Chaoplan auf Phoebe du Gazob mit 31,5 Punkten.