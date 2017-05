Joelle Selenkowitsch überzeugt in Luhmühlen

15-jährige Achimerin auf dem 13. Platz

+ © Wächter Die Achimerin Joelle Celina Selenkowitsch belegte in Luhmühlen auf dem Wallach Akeby’s Zum Glück den 13. Platz. © Wächter

Achim - Eine beachtliche Leistung bot bei ihrer ersten internationalen Vielseitigkeitsprüfung in Luhmühlen die erst 15-jährige Achimerin Joelle Celina Selenkowitsch (RV Graf von Schmettow). In einer Ein-Sterne CIC-Prüfung für Junioren und Junge Reiter, die mit 40 Reiterinnen und Reitern stark besetzt war, belegte sie auf dem zehnjährigen Holsteiner Wallach Akeby’s Zum Glück in der Gesamtwertung einen sehr guten Platz 13.