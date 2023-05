Joelle Celina Selenkowitsch überzeugt in Luhmühlen

Joelle Celina Selenkowitsch präsentierte sich mit ihrer Stute Akeby‘s zum Glück erneut in guter Verfassung. © Wächter

Wieder eine überzeugende Vorstellung: Joelle Celina Selenkowitsch, Vielseitigkeitsreiterin aus Achim, belegte in Luhmühlen im stark besetzten CSI2* den sechsten Platz mit Akeby‘s zum Glück.

Achim – Joelle Celina Selenkowitsch und ihre Stute Akeby‘s zum Glück sind weiter auf bestem Wege. Nach einer Verletzungspause der 16-jährigen Holsteiner Stute (Hunter x MV Locato) konnte sich die Reiterin vom RV Graf von Schmettow zuletzt in Großenwiehe beim Indoor-Geländetag schon erfolgreich zurückmelden. Nun war das Duo auf dem internationalen Turniergelände in Luhmühlen Westergellersen am Start und belegte im CSI2* einen starken sechsten Platz gegen kopfstarke Konkurrenz.

Nun mit dem Bundestrainer nach Polen

Nach einer guten Dressurleistung waren Joelle Celina Selenkowitsch und Akeby‘s zum Glück im Springen in beiden Umläufen fehlerfrei und konnten auch im Geländeteil glänzen. Das Verdener Gespann war eines von nur vier Paaren, das in der Zeit blieb. Nun werden die beiden gemeinsam mit Bundestrainer Peter Thomsen nach Polen reisen, um dort an einem 3*-Event teilzunehmen, das Mitte Mai stattfindet. kk