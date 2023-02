Joelle Celina Selenkowitsch meldet sich siegreich zurück

Meldete sich erfolgreich in der Turnierszene zurück: Die Achimerin Joelle Celina Selenkowitsch. © Wächter

Endlich starten die Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden wieder deutschlandweit auf den Turnieren durch.

Verden – Auch wenn der Start der Outdoor-Saison noch etwas hin ist, konnte sich Joelle Celina Selenkowitsch mit ihrer 16-jährigen Holsteiner Stute Akeby’s zum Glück (Hunter x MV Locato) siegreich zurückmelden. Das Erfolgsgespann vom RV Graf von Schmettow war in der Vielseitigkeit schon international erfolgreich, holte den deutschen Vizemeistertitel und gewann beim Comeback nach einer Pause von 21 Monaten aufgrund einer Verletzung beim Indoor-Geländetag in Großenwiehe ein Stilspringen der Klasse L über Naturhindernisse. „Akeby’s zum Glück und Joelle waren auf dem Weg zur Europameisterschaft, als die Verletzung der Stute sie ausbremste. Das Turnier in Großenwiehe war der Aufgalopp für eine hoffentlich erfolgreiche Saison“, erklärt Vater Michael Selenkowitsch.

Linnea Heemsoth konnte sich ebenfalls einen Treffer sichern. In Warstein gewann die junge Reiterin vom RV Aller-Weser mit Cascada, einer elfjährigen Hannoveraner Stute von Catoki (MV Fly High), ein Zwei-Phasen-Springen der Klasse L. Das Duo blieb nicht nur fehlerlos, sondern im zweiten Durchgang auch über eine Sekunde schneller als die Zweitplatzierten. Im Finale der Juniors Tour, die als L-Springen mit Siegerrunde ausgetragen wurde, konnte sich Linnea Heemsoth auf Nahab’s Girl über Rang vier freuen. Ein Abwurf kostete Platz zwei. Mutter Gabriele Heemsoth, die auch für den RV Aller-Weser reitet, holte sich zudem Platz zwei im M**-Springen, an dem sie mit ihrem Niederländischen Warmblut Heartbreaker teilnahm. Das Paar bekam keine Strafpunkte.

Im Rahmen des Faschingsturniers des Hubertus Reitverein Bremen holte Emelie Ternieten auf Genius für den RV Hülsen-Aller einen guten fünften Platz in einer Dressurreiterprüfung der Klasse L*. Ihre Vereinskollegin Mayleen Wolf belegte im Stilspringwettbewerb auf Nanja Platz zwei und verpasste mit einer Wertnote von 7,6 den Sieg nur ganz knapp. Dieses Duo belegte außerdem auch noch ein Level höher, nämlich im Stilspringen der Klasse A*, mit einer Wertnote von 7,4 Platz drei. Im Springreiterwettbewerb konnte sich Liam Nagel (RV Aller-Weser) mit seinem Pony Chanel über Platz vier freuen.

In Sieversen gelang Mia Geyer auf dem Hannoveraner Wallach Fiete Platz zwei in einer Dressurreiterprüfung der Klasse A. Auf A**-Level konnte sie für den RV Aller-Weser auf Don Hennes Platz vier holen. Mailin-Sophie Meyer vom RC Hagen-Grinden belegte im A**-Springen auf Cantana ebenfalls den Ehrenrang.