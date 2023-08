Joelle Celina Selenkowitsch für EM nominiert

Teilen

Vetritt Deutschland bei der EM in Schweden: Die Achimerin Joelle Selina Selenkowitsch. © Wächter

Bei der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter ist auch die Achimerin Joelle Selina Selenkowitsch am Start.

Achim – Joelle Celina Selenkowitsch und ihre Stute Akeby’s zum Glück haben sich in diesem Jahr nicht nur erfolgreich auf höchstem Level zurückgemeldet, sondern wurden nun auch für die Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter nominiert, die vom 24. bis 27. August im schwedischen Swegersjö stattfindet. Dabei tritt das deutsche Team nicht nur als Team, sondern auch in der Einzelwertung gegen die anderen Nationen an und wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Veranstaltung, die eigentlich alle zwei Jahre über die Bühne geht, 2021 ausfallen müssen. 2022 wurde die EM nachgeholt und findet deshalb jetzt nach dem regulären Terminkalender auch in 2023 statt. Gemeinsam mit sechs anderen Reiterinnen und Reitern kann Joelle Celina Selenkowitsch, die für den RV Graf von Schmettow startet, schon ab dem 17. August einen Vorbereitungslehrgang auf dem Gestüt Tasdorf in Schleswig-Holstein antreten. In diesem Rahmen wird durch die Mannschaftsleitung rund um Roland Harting und Roger Böckmann entschieden, wer Deutschland im Einzel- als auch im Teamwettkampf vertritt. kk