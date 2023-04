Vielseitigkeitsreiten: Joelle Celina Selenkowitsch ist auf dem besten Weg

Siegreich beim Comeback: Joelle Celina Selenkowitsch meldete sich eindrucksvoll in Milstedt zurück. © Wächter

Nach langer verletzungsbedingter Auszeit meldete sich mit Joelle Celina Selenkowitsch und Akeby’s zum Glück eines der hoffnungsvollsten Vielseitigkeitsduos aus dem Kreis Verden zurück. Im Rahmen der Mildstedter Turniertage absolvierte die Reiterin vom RV Graf von Schmettow mit ihrer 16-jährigen Holsteiner Stute von Hunter (MV Locato) nun den nächsten Schritt auf dem Weg nach Luhmühlen und war dabei äußerst erfolgreich. Springreiter Tim Köhler löste indes das Ticket fürs Bundeschampionat.

Verden – Joelle Celina Selenkowitsch und Akeby’s zum Glück gingen in einem Stilspringen der Klasse L an den Start und sicherte sich den Sieg mit einer Wertnote von 8,70 deutlich. Auch ein Level höher, im Stilspringen der Klasse M*, war das Paar siegreich. Mit einer Wertnote von 8,80 konnten sie sich weiter steigern. „Die Vorbereitung auf Luhmühlen läuft gut. Wenn auch da alles gut klappt, fahren wir im Anschluss nach Frankreich“, so Vater Michael Selenkowitsch nach diesen Erfolgen.

Ein langersehntes Comeback gab es in Diepholz, denn dort ging Alexa Stais für ihren neuen Arbeitgeber Paul Schockemöhle an den Start. Die Südafrikanerin, die lange Zeit in Thedinghausen wohnhaft war, stellte im S*-Springen mit Stechen Tailormade Chaccothargo vor und erreichte direkt Platz vier. Mit ihrem zweiten Pferd Diaron erreichte Alexa Stais Platz fünf.

Tim Köhler mit Jungpferd Cubidoo am Ziel

Auf dem Rücken des Oldenburgers Tailormade Chaccothargo startete Alexa Stais auch in einem Punktespringen der Klasse M**, wo die beiden einen starken dritten Platz belegten. Gute Leistungen erzielte sie auch in den Youngster-Prüfungen. So wurde sie mit Cornetta Rouge Fünfte in einer Springpferdeprüfung der Klasse M*, in der Tim Köhler (RV Thedinghausen) mit Cayo Siebter wurde. Auf seinem zweiten Pferd Cubidoo konnte der Reiter aus Emtinghausen in einem weiteren M*-Springen für Jungpferde Platz drei holen und sich damit für das Bundeschampionat qualifizieren.

Im Stilspringen auf M*-Niveau schrammte Brianne Beerbaum nach ihrem Aufenthalt in den USA auf Balotelli knapp am Sieg vorbei und belegte mit einer Wertnote von 8,40 Platz zwei. Einen weiteren Treffer für den Kreis Verden holte Meja Sörlin, denn die Schwedin, die für den RV Aller-Weser startet, gewann dort ein Springen mit Idealzeit der Klasse A*. Im Sattel des siebenjährigen Hannoveraners Kayton (Kenwood x MV Calido) verwies sie die Konkurrenz mit wenigen Zehntelsekunden auf die Plätze. Außerdem belegte Amanda Isaksson (RV Aller-Weser) auf Capitano im L-Springen Rang fünf.

Gabriele Heemsoth gewinnt Zwei-Phasen-Springen

Beim Turnier des Reitclub General Rosenberg gewann Gabriele Heemsoth auf Heartbreaker ein Zwei-Phasen-Springen der Klasse M**. Gemeinsam mit dem 11-jährigen niederländischen Warmblut (Zambesi x MV Clinton) blieb die Reiterin vom RV Aller-Weser in beiden Umläufen fehlerfrei und sicherte sich einen starken Sieg mit rund zwei Sekunden Vorsprung im Stechen.

Mit ihrem zweiten Pferd Happinez belegte Gabriele Heemsoth in diesem Springen Platz vier. Auf Cascada und Graffiti holte sie sich außerdem Platz drei und sechs in einem M*-Springen. Tochter Linnea Heemsoth wurde auf Nahab’s Girl fünfte in einem Punktespringen der Klasse L. Anna Sophie Syring von der RG Klein Hollen konnte sich in einer weiteren Prüfung auf diesem Niveau mit Carry’s Milagro Platz zwei schnappen.

Auch die anderen Reiter aus dem Kreis Verden waren erfolgreich: Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser) und Quateros holten in einem Youngster-Springen auf L-Level Platz fünf. Vereinskollege Oliver Ross erreichte in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** mit Crunch der Elf Platz fünf. Rieke Allermann (RV Graf von Schmettow) und Dino belegten im A*-Springen für Nachwuchspferde Platz drei. Das A*-Springen beendeten Fabienne Sanders (RV Aller-Weser) und Chellsy auf Platz fünf. In Schneeren erreichte Jennifer Kuhlmann vom RV Graf von Schmettow auf Daria in einem A**-Springen Platz drei. kk